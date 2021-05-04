İTO'dan Irak'ta 100 milyar dolarlık projeler için iş birliği

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "Irak'ta ülkenin yeniden imarı için yaklaşık 100 milyar dolarlık projeler gerçekleştirilecek. Türk müteahhit sektörünün bu projelerden ciddi bir payı, Iraklı paydaşlarıyla birlikte alacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

İTO'dan yapılan açıklamaya göre "Irak ile İnşaat Sektöründe İşbirliği Fırsatları Webinarı", İTO Başkanı Avdagiç ve Bağdat Ticaret Odası Başkanı Firas Resul Cafer'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Çevrim içi gerçekleşen etkinlikte konuşan Avdagiç, Irak'ın devam eden 2018-2022 Ulusal Kalkınma Planı'ndaki projelerin, müteahhitlik hizmetleri sunan Türk firmaları için önemli bir potansiyel barındırdığını bildirdi.

"100 milyar dolarlık projeler gerçekleştirilecek"

Avdagiç, "Türk firmalarımız, su temini ve atık su arıtma tesisi, elektrik santrali, hastane, okul ve konut inşaatı, kara yolu, hava yolu, köprü ve liman inşaatı gibi birçok sektörü kapsayan bu projelerde yer almak için hazırdır." açıklamasında bulundu.

Türk firmalarının, Iraklı şirketler ile kuracakları ortaklıklarla ülkenin yeniden imarında aktif rol alabileceğinin altını çizen Avdagiç, "Irak'ta ülkenin yeniden imarı için yaklaşık 100 milyar dolarlık projeler gerçekleştirilecek. Türk müteahhit sektörünün bu projelerden ciddi bir payı, Iraklı paydaşlarıyla birlikte alacağına inanıyorum. Iraklı firmaların güven duydukları ve iş yapma kültürünü bildikleri Türk firmalar ile ortaklık kurmayı tercih ettiklerini biliyoruz." şeklinde konuştu.

"Ovaköy Sınır Kapısı'nın açılması stratejik önem taşıyor"

Ticaretin hızlandırılması için iki ülke arasında transit geçişlere izin verilmesi ve yeni gümrük kapılarının açılmasının çok yararlı olacağını kaydeden Avdagiç, şu açıklamalarda bulundu:

"Halihazırda ticaretin tek bir sınır kapısı üzerinden yürümesi ticaret hacminin istenilen düzeye ulaşmasını engelliyor. Bu nedenle, Ovaköy Sınır Kapısı'nın açılması stratejik önem taşıyor. Irak'ın Türkiye'den ithal ettiği bazı ürünlerdeki ithalat yasakları ve artan gümrük vergileri de bir başka önemli sorun. Irak’ın ihtiyaç duyduğu ve Türkiye’nin de üretimde güçlü olduğu bu ve benzeri ürünlerin Irak’ta üretiminde iş birliği yapabiliriz."

"Gerçek iş birlikleri doğması için iki oda olarak öncü olalım"

Bağdat Ticaret Odası Başkanı Firas Resul Cafer ise Irak ve Türkiye arasındaki ilişkileri her zaman ileri taşımak için çalıştıklarını belirterek, "Türk kardeşlerimiz ile ciddi ve gerçek iş birlikleri olması, doğması için bizler iki oda olarak öncü olalım. Bu sayede de iki ülke olarak gerçek ve sürdürülebilir kazanımlar elde edebiliriz." ifadelerini kullandı.

Iraklı iş insanlarının İstanbul'daki bilgi birikiminden yararlanmasını arzu ettiklerini kaydeden Cafer, Burada önce Türk şirketlerinin olmasını, herkesten önce Irak'a gelmelerini ve yatırımlarda yer almalarını arzu ediyoruz." açıklamasında bulundu.