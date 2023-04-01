İTO'dan TOBB'un "Konut Seferberliği"ne tam destek
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "İTO olarak şimdi tüm gücümüzü deprem bölgesine kalıcı konutlar yapmaya odakladık. TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'nun açıkladığı İş Dünyası Kalıcı Konut Kampanyası’na tam destek veriyoruz" ifadelerini kullandı.
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İTO‘dan yapılan açıklamaya göre, Avdagiç, twitter hesabından yaptığı duyuruda, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen 11 ilde vatandaşların gelecek kışa, sıcak bir yuvada olmaları için birlikte çalışacaklarını kaydetti.
Avdagiç, mesajını "İstanbul iş dünyamızın tüm mensuplarını #ElverinEvyapalım kampanyasına katılmaya çağırıyorum." diye tamamladı.