İTO’dan “warflation” uyarısı: Savaş enflasyonu ihracatı tehdit ediyor

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, küresel enerji krizi, tedarik zinciri kırılmaları ve Orta Doğu’daki çatışmaların dünya ekonomisinde yeni bir dönemi başlattığını belirterek, Avrupa’nın tedarik ağlarını daha yakın ve güvenilir coğrafyalara taşıma eğiliminin Türkiye açısından yapısal bir fırsat yarattığını söyledi.

Avdagiç, Türkiye’nin Gümrük Birliği entegrasyonu, gelişmiş sanayi altyapısı ve lojistik avantajları sayesinde Avrupa için doğal bir üretim ortağı konumunda olduğunu vurguladı. Bu fırsatın geçici değil, uzun vadeli ve stratejik nitelikte olduğunu ifade etti.

“Warflation” riski büyüme kalitesini tehdit ediyor

Avdagiç, küresel ekonomide artık yalnızca enflasyon ya da stagflasyon değil, savaş kaynaklı kalıcı maliyet baskılarını tanımlayan “warflation” (savaş kaynaklı enflasyon) kavramının öne çıktığını belirtti. Bu yeni dönemde büyümenin yavaşlarken fiyatların yükseldiğini kaydeden Avdagiç, savaşın uzaması halinde enerji ve ham madde arzında fiziksel kıtlık riskinin artabileceğini söyledi.

Ham petrol arzındaki olası daralmanın tarımdan petrokimyaya, tekstilden sağlığa kadar birçok sektörde zincirleme baskı yaratabileceğini belirten Avdagiç, temel sorunun artık yalnızca fiyat artışı değil, küresel ölçekte arz sıkışması haline geldiğini ifade etti.

Kur-enflasyon makası ihracatçının rekabet gücünü aşındırıyor

Avdagiç, Türkiye’nin dış ticaret performansında en kritik kırılganlıklardan birinin kur ile enflasyon arasındaki açılan makas olduğunu söyledi. İlk çeyrekte kümülatif enflasyonun yüzde 10’a yaklaştığını, buna karşın kur artışının yaklaşık yüzde 3 seviyesinde kaldığını belirten Avdagiç, bu farkın ihracatçının fiyat tutturma kabiliyetini zayıflattığını ifade etti.

Son iki yıllık dönemde tüketici ve üretici enflasyonunun ortalamasının yüzde 70’e ulaştığını, buna karşılık kur artışının yüzde 42’de kaldığını hatırlatan Avdagiç, iki yılda oluşan 28 puanlık farkın yapısal rekabet kaybına dönüşme riski taşıdığını vurguladı.

Bu baskının dış ticaret verilerine de yansıdığını kaydeden Avdagiç, 2026’nın ilk çeyreğinde ihracatın yıllık bazda yüzde 3,1 gerilediğini, ithalatın ise yüzde 4,7 arttığını söyledi.