İTO'dan yangın bölgesine 4 milyon lira destek
İstanbul Ticaret Odası, orman yangınlarında zarar gören vatandaşlar için düzenlenen kampanyaya 4 milyon TL katkı yaptı.
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından orman yangınlarında zarar gören vatandaşlar için düzenlenen kampanyaya İTO olarak 4 milyon TL katkıda bulunduklarını duyurdu.
Avdagiç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Orman yangınlarından zarar gören vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının giderilmesi için TOBB tarafından başlatılan kampanyaya İstanbul Ticaret Odası olarak ilk aşamada 4 milyon TL ile katkıda bulunduk. Yaraların hızla iyileşmesi için desteklerimiz devam edecek" ifadelerini kullandı.
Orman yangınların zarar gören vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının giderilmesi için @TOBBiletisim tarafından başlatılan kampanyaya İstanbul Ticaret Odası olarak ilk aşamada 4 milyon TL ile katkıda bulunduk.— Şekib Avdagiç (@SekibAvdagic) August 9, 2021
Yaraların hızla iyileşmesi için desteklerimiz devam edecek. @itokurumsal