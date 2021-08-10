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İTO'dan yangın bölgesine 4 milyon lira destek

İstanbul Ticaret Odası, orman yangınlarında zarar gören vatandaşlar için düzenlenen kampanyaya 4 milyon TL katkı yaptı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından orman yangınlarında zarar gören vatandaşlar için düzenlenen kampanyaya İTO olarak 4 milyon TL katkıda bulunduklarını duyurdu.

Avdagiç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Orman yangınlarından zarar gören vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının giderilmesi için TOBB tarafından başlatılan kampanyaya İstanbul Ticaret Odası olarak ilk aşamada 4 milyon TL ile katkıda bulunduk. Yaraların hızla iyileşmesi için desteklerimiz devam edecek" ifadelerini kullandı.

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