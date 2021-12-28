İTO’dan yeni girişimcilik merkezi hazırlığı

Üretime ve topluma fayda sağlayan yenilikçi ve inovatif fikirlerin hayata geçirilmesi için İTO tarafından kurulan Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM), ekosisteme hareketlilik getirmeye devam ediyor. Salgın sonrasında çevrim içi olarak gerçekleştirilen Sahne XL etkinliği, BTM’nin Fulya’daki yerleşkesinde bu kez hibrit olarak gerçekleştirildi.

Etkinlikte konuşan İTO Yönetim Kurulu Üyesi Salman, dünyanın salgın sürecinden sıkıldığını ve herkesin artık normalleşmek istediğini belirterek, "Bu salgın bizden çok şey götürse de dünyada tüm insanların sağlık ve refahının birlikte korunmasıyla güvende olduğumuzu ve toplum olarak birlikte yaşamanın kurallarını hatırlamamıza imkan sağladı. İşte COVID-19 sonrası oluşacak yeni dünyada yeni normlara ihtiyaç duymamız da bundan dolayı." ifadelerini kullandı.

2021’in BTM açısından son derece başarılı geçtiğini ifade eden Salman, "Ne mutlu ki, 2021’de 2020 yılını da geride bıraktık. 2021, BTM için tam anlamıyla bir rekorlar yılı oldu. Kurulduğu günden bu yana geçen 4.5 yıllık süreçte BTM girişimlerinin toplam değerleme miktarı, 1 milyar lirayı aştı." açıklamasında bulundu.

BTM'nin kapasitesini artırmaya yönelik kararlar aldıklarını bildiren Salman, şunları kaydetti:

"BTM Eminönü'ndeki eski yerleşkede 400 metrekarelik bir alanda kurulmuştu. Geçen yıla kadar da Fulya'daki yerleşkemizin hemen yanında 1.500 metrekarelik bir alanda hizmet veriyordu. Şuan içinde bulunduğumuz girişimcilik merkezi ise 3 bin metrekare kapalı alanda modern donanımlarla hizmet veriyor. Eminönü'ndeki İstanbul Ticaret Odası'nın hemen yanındaki alan önceki yıl oda mülkiyetine geçmişti. Bu alanı, İstanbulumuza, Türkiyemize yakışır, startup merkezi kurma kararı aldık. Yeni kompleksimizin projesi anıtlar kurulundan onay aldı, yaklaşık 20 bin metrekareye ulaşacak yeni bir BTM binamız olacak. Böylece BTM, fiziki, teknik ve insan altyapısıyla Türkiye'nin en büyük startup merkezi olacak."

Selman, yeni normalin neler getireceğini net olarak görememekle beraber, birçok kapının aralandığına işaret ederek, "'Metaverse’ yani ‘Sanal Evren’ de bunlardan biri. Sizlere kapıyı biraz daha aralaması açısından metaverse dünyasının bize sunduklarını bugün burada düzenlenecek panelle masaya yatıracağız. Eminim ki, bu panelle birlikte 'metaverse’ye bakış açımız biraz daha değişecek." değerlendirmesinde bulundu.

“2022’de de hayallerimizin peşinden koşacağız”

BTM Genel Müdürü İbrahim Elbaşı da 2021'in girişimcilik ekosistemi için çok önemli bir yıl olduğunu ifade ederek, ekosisteme yapılan yatırımların ve Türk girişimlerinin gösterdiği başarıların 2021'e damga vurduğunu söyledi.

BTM için 2021'in rekorlar yılı olarak tarihe geçtiğini bildiren Elbaşı, "İnanıyorum ki 2022 yılı bundan da daha güzel bir yıl olacak. Siz değerli girişimcilerimizle, yatırımcılarımızla, mentörlerimizle ve tüm paydaşlarımızla bir olarak 2022’de hayallerimizin peşinden gitmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Sahne XL’nin tam da bu noktada son derece önemli bir adım niteliği taşıdığına dikkati çeken Elbaşı, “Bugün izleyeceğiniz girişimler aslında geleceği bize anlatıyor. Bu nedenle bu etkinliğimizin konseptini de #GeleceğeDönüş olarak belirledik. Çünkü gelecek startuplarla şekilleniyor." ifadelerini kullandı.