İTO’dan yeni yılda reel sektöre yönelik "Anti-COVID 2021" önerileri

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, İTO’nun yeni yılda reel sektöre yönelik "Anti-COVID 2021" önerilerini açıkladı.

Avdagiç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı ekonomide yeni dönem kapsamında üretim, istihdam ve ihracat için bir dizi "Anti-COVID 2021" tedbirlerinin, özel sektörün dayanıklılığını artıracağı ve yeni yıla dirayetli bir başlangıç yapılması açısından kıymetli olacağı inancını taşıdığını söyledi.

İTO Başkanı Avdagiç, "Anti-COVID 2021 önerileri"ni şöyle sıraladı:

Sosyal izolasyon kuralları gereği kamunun kararı ile kapalı olmasına karar verilen ve İstanbul’da 20 bin civarında bulunan müessesenin kapalı kaldıkları dönem için beyanname verme, bildirim ve ödeme gibi vergisel yükümlülüklerinin askıya alınması özel sektör için değerli bir destek olacaktır.

Ayrıca bu işletmelere bir evvelki vergi döneminde beyan edilen kar tutarında faizsiz kredi desteği verilmesinin de adeta bir ‘yokuş kalkış desteği’ vazifesi göreceği kanaatindeyiz.

Diğer yandan kapanan ya da önemli bir ciro kaybına uğrayan işletmelerimizin kredi borçlarının yeniden yapılandırılarak faizsiz olarak ertelenmesi de 2021 için tüm gücümüzle istihdam ve üretimi koruma kabiliyeti getirecektir.

Genelge ile faaliyetleri durdurulan veya faaliyetleri kısıtlanan işletmeler başta olmak üzere kiracı durumunda olan tüm işletmelerimize kira bedelleri tutarında faizsiz veya düşük maliyetli kredi desteği sunulabilir.

Ayrıca bir süre için kira stopaj oranının sıfıra indirilmesi de kayda değer bir destek sağlayacaktır."

Avdagiç, 'Anti-COVID 2021 reçetesi'ne ilişkin ayrıca şunları kaydetti: "Salgın hastalık sebebiyle oluşan iş kaybını telafi etmek üzere ilave olarak işe alınan çalışanımızın ‘deneme süresi’ ile sınırlı olmak üzere işten çıkarma yasağı kapsamına dahil edilmemesinin özellikle sanayi sektöründe yeni istihdamın önünü açacağı kanaatindeyiz.

Vergi yapılandırmasına ek olarak, matrah artırımı ile stok, kasa ve sicil affı iş dünyamızın can kulağıyla beklediği düzenlemeler kapsamındadır.

İş dünyamızın birikmiş kamu alacaklarının var olan kamu borçlarından mahsup edilmesi ve bu alacakların teminat olarak değerlendirilmesi özel sektörün finansman talebini ciddi ölçüde azaltacak bir düzenleme olur. Bu düzenlemenin faiz oranlarının geri gelmesi sürecine de katkı sunacağını düşünüyoruz. "

“İstanbul Türkiye ihracatındaki payını korumayı başardı”

İTO Başkanı Avdagiç, “Pandemi süreci, bize bir şeyi gösterdi. Üretimden pazarlamaya değin, geniş ölçekte dijital çağa en hızlı şekilde uyum sağlayan, açık ara öne geçecektir.” dedi.

Pandemi döneminin Türkiye için doğru bir strateji ile sıçrama dönemine dönüşebileceğini belirten Avdagiç, “Üretim kompozisyonunda Türkiye öne çıkarken 2021 ülkemiz için güçlü ihracat yılı olacaktır. Bu yüzden reel sektör ve hükümet olarak odaklanmamız gereken tek konu, milli üretim ve ihracattır. İstanbul yılın ilk 10 ayında 54 milyar dolarlık ihracatla Türkiye ihracatının yüzde 43,2'sini tek başına gerçekleştirdi. Geçen yıl bu oran yüzde 42,6 idi. İstanbul pandemi şartlarına rağmen Türkiye ihracatındaki payını korumayı başardı” diye konuştu.