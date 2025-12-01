İTÜ Arı Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş: Ekonomide karar verici girişimcileri yetiştireceğiz

Sevilay ÇOBAN

Girişimcilik ekosistemi­ne kazandırdığı giri­şimci sayısı ve 1,74 mil­yar TL’yi aşan ödül, nakit ve ya­tırımıyla ön plana çıkan İTÜ Arı Teknokent, 14 yıldır düzenledi­ği Big Bang’te bu yıl ‘etki’ kav­ramının altını yine doldurma­yı başardı. Yaklaşık 1,5 yıl önce girişimciliği ve Türkiye’nin bu alandaki geleceğini konuştuğu­muz İTÜ Arı Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş ile tekrar bir araya geldik. DÜN­YA Gazetesi’ne konuşan Dik­baş, ‘o günden bu güne ne de­ğişti?’ sorumuza “Çok çok şey değişti ve katlanarak büyüdü” yanıtını verdi. Dikbaş, yapay zekânın teknoloji tabanlı giri­şimlerin hızla artmasında kilit rol oynadığına dikkati çekerek, “Üniversite ekosistemindeki gençlerin girişim oluşturma ka­biliyetleri önemli ölçüde arttı. Mobilite, enerji, yaşam bilim­leri, sağlık teknolojileri, inşaat teknolojileri, temiz teknolojiler, yapay zekâ odaklı iş modelleri, finans ve sigorta gibi çok çeşitli alanlarda yeni nesil girişimler ortaya çıktı. Teknokent, mevcut girişimlere ortaklıklarını artı­rarak daha hızlı büyümelerini sağladı ve teknoloji odaklı, nite­likli girişimlerin sayısında artış gözlemledi” dedi.

90 milyon dolarla dünyanın önüne geçtik

Dikbaş, teknolojiye odakla­nan ve iyi teknolojilere sahip girişimlerin hızla fon buldu­ğunu aktararak, şunları söy­ledi: “Girişimlerimizin 2024 yılındaki aldığı toplam 90 mil­yon dolarlık yatırımı hatırlat­mak isterim. Bu rakam hem bizim için hem de dünya için çok önemli. Biz dünyada ne­den birinci olduk? Çünkü, gi­rişimci yaratabilme ve onu merkezde tutma kabiliyeti­mizle fonlama kabiliyetimizi birleştirdik. 90 milyon dolar dünyanın her tarafı için bir yıl boyunca özellikle tohum aşa­masındaki girişimciler için iyi bir rakam.”

5 yılda unicorn patlaması yaşayacağız

Türkiye’nin unicorn hat­ta dragon çıkarma potansiye­li hakkında görüşlerini payla­şan Dikbaş, “Unicorn çıkarma potansiyelimiz oldukça yük­sek. Kesinlikle mevcut giri­şimlerden bazılarının beş yıl içinde bu statüye ulaşacağını öngörüyoruz. Dragon, hedefi­ne ulaşmak için ise daha uzun vadeli ve sağlıklı büyümenin şart olduğu düşünüyorum. Bu hedeflere ulaşmada, fark­lı fonların (tohum, A, B seri­si) iş birliği ve güç birliği yapa­rak ortak girişimleri destekle­mesinin kritik öneme sahip. Çin'deki kapalı ancak odaklı ve iş birlikçi teknopark mode­li örneğinde olduğu gibi Tür­kiye'deki bakanlıklar, araştır­ma fonları, girişim sermaye­leri, uluslararası fonlar gibi bütün paydaşlar, bir üst akıl ve iş birliği ile hareket etmeli. Sağlıklı büyüme için ayakla­rı yere basan stratejiler ve po­litikalar oluşturulmalı” diye konuştu.

Türkiye 10 yıl sonrasının şampiyonu

Dikbaş, sağlıklı büyüyen Türk girişimlerinin, özellik­le yapay zekâ alanındakile­rin, hâlihazırda ekonomide söz sahibi olmaya başladığı­na dikkati çekerek, şu tespit­lerde bulundu: “Mobil ban­kacılıkta Türkiye, dünyanın en iyileri arasında ve bu alan­daki girişimlerin küresel etki yaratacağını hepimiz görece­ğiz. Dünya genelinde Türki­ye'nin hızlı reaksiyon veren toplum yapısına dikkat çeki­liyor. Türkiye, gelecekte eko­nomide karar verici ve poli­tika yapıcı girişimcileri ye­tiştirecek. İTÜ Teknokent'in liderliğinde Türkiye'deki gi­rişimcilik ekosistemi, kü­resel ölçekte ‘unicorn'lar ve ‘dragon'lar çıkararak açık ara önde olacak ciddi bir güç ol­maya aday. Bir on yıl sonra globalde biz birinciyiz. Gel de gör bak.”

1,74 milyar TL’yi aşan ödül, nakit ve yatırım

“ImpactVerse” temasıyla düzenlenen etkinlik, girişimcilik etkisinin evrene yayıldığı sahne oldu. Türkiye ve dünyadan seçilen TOP 50 teknoloji girişim, 8 farklı dikeyde sahne alarak teknolojilerini yatırımcılar, iş dünyası ve kamuoyuyla paylaştı. Big Bang 2025 sahnesinde yeni bir rekorla 1,74 milyar TL’yi aşan ödül, nakit ve yatırım duyuruldu. Yatırımcıları etkileyerek ilk beşte yer almaya hak kazanan girişimler sırasıyla Bloocell, Werer Energy, Arya AI, Vignetim ve Biges Kompozit oldu. Ayrıca İTÜ Çekirdek girişimlerinden AI Agent TR, Beebird, CranioCatch, Laska Teknoloji, Myaircharger, Pardon AI, RouteMe, SKYMOD ve WERER Energy’nin yatırımları da Big Bang 2025 sahnesinde duyuruldu.

Girişimcilikte iş birliği ve etki vurgusu öne çıktı

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, özellikle takımsal girişimlerde etkiyi artırmayı hedeflediklerini belirterek, şunları söyledi: “Girişimcilerimizin yalnızca iş birliğini değil, birlikte iş yapmayı öğrenmelerini istiyoruz. Sorunların daha karmaşık, değişken ve dinamik hale geldiği bir dönemde ‘biz sizin için düşünüyoruz’ yerine ‘biz sizinle birlikte düşünüyoruz’ anlayışıyla hareket etmeliyiz.” Açılış konuşmalarının ardından, Togg CEO’su M. Gürcan Karakaş, Plug and Play Ortağı Ömer Gözen, Maxis Genel Müdürü Özgür Temel ve TTGV Genel Sekreteri Hanzade Sarıçiçek’in katılımıyla ImpactVerse paneli gerçekleştirildi. İTÜ ARI Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Gülsün Sağlamer çeşitliliğin inovasyonun temel itici gücü olduğuna dikkat çekerek, “Kadınların ve farklı bakışların eksik olduğu teknoloji, toplumu temsil etme gücünden yoksun kalır ve eksik kalır” dedi.