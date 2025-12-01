İTÜ Arı Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş: Ekonomide karar verici girişimcileri yetiştireceğiz
Bu yıl 14.’sü düzenlenen Big Bang, girişim dünyasını bir araya getirdi. İTÜ Arı Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş, Türkiye’de 5 yıl içinde unicorn patlaması yaşanacağını belirterek, “Dünya genelinde Türkiye'nin hızlı reaksiyon veren toplum yapısına dikkat çekiliyor. Türkiye, gelecekte ekonomide karar verici ve politika yapıcı girişimcileri yetiştirecek” dedi.
Sevilay ÇOBAN
Girişimcilik ekosistemine kazandırdığı girişimci sayısı ve 1,74 milyar TL’yi aşan ödül, nakit ve yatırımıyla ön plana çıkan İTÜ Arı Teknokent, 14 yıldır düzenlediği Big Bang’te bu yıl ‘etki’ kavramının altını yine doldurmayı başardı. Yaklaşık 1,5 yıl önce girişimciliği ve Türkiye’nin bu alandaki geleceğini konuştuğumuz İTÜ Arı Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş ile tekrar bir araya geldik. DÜNYA Gazetesi’ne konuşan Dikbaş, ‘o günden bu güne ne değişti?’ sorumuza “Çok çok şey değişti ve katlanarak büyüdü” yanıtını verdi. Dikbaş, yapay zekânın teknoloji tabanlı girişimlerin hızla artmasında kilit rol oynadığına dikkati çekerek, “Üniversite ekosistemindeki gençlerin girişim oluşturma kabiliyetleri önemli ölçüde arttı. Mobilite, enerji, yaşam bilimleri, sağlık teknolojileri, inşaat teknolojileri, temiz teknolojiler, yapay zekâ odaklı iş modelleri, finans ve sigorta gibi çok çeşitli alanlarda yeni nesil girişimler ortaya çıktı. Teknokent, mevcut girişimlere ortaklıklarını artırarak daha hızlı büyümelerini sağladı ve teknoloji odaklı, nitelikli girişimlerin sayısında artış gözlemledi” dedi.
90 milyon dolarla dünyanın önüne geçtik
Dikbaş, teknolojiye odaklanan ve iyi teknolojilere sahip girişimlerin hızla fon bulduğunu aktararak, şunları söyledi: “Girişimlerimizin 2024 yılındaki aldığı toplam 90 milyon dolarlık yatırımı hatırlatmak isterim. Bu rakam hem bizim için hem de dünya için çok önemli. Biz dünyada neden birinci olduk? Çünkü, girişimci yaratabilme ve onu merkezde tutma kabiliyetimizle fonlama kabiliyetimizi birleştirdik. 90 milyon dolar dünyanın her tarafı için bir yıl boyunca özellikle tohum aşamasındaki girişimciler için iyi bir rakam.”
5 yılda unicorn patlaması yaşayacağız
Türkiye’nin unicorn hatta dragon çıkarma potansiyeli hakkında görüşlerini paylaşan Dikbaş, “Unicorn çıkarma potansiyelimiz oldukça yüksek. Kesinlikle mevcut girişimlerden bazılarının beş yıl içinde bu statüye ulaşacağını öngörüyoruz. Dragon, hedefine ulaşmak için ise daha uzun vadeli ve sağlıklı büyümenin şart olduğu düşünüyorum. Bu hedeflere ulaşmada, farklı fonların (tohum, A, B serisi) iş birliği ve güç birliği yaparak ortak girişimleri desteklemesinin kritik öneme sahip. Çin'deki kapalı ancak odaklı ve iş birlikçi teknopark modeli örneğinde olduğu gibi Türkiye'deki bakanlıklar, araştırma fonları, girişim sermayeleri, uluslararası fonlar gibi bütün paydaşlar, bir üst akıl ve iş birliği ile hareket etmeli. Sağlıklı büyüme için ayakları yere basan stratejiler ve politikalar oluşturulmalı” diye konuştu.
Türkiye 10 yıl sonrasının şampiyonu
Dikbaş, sağlıklı büyüyen Türk girişimlerinin, özellikle yapay zekâ alanındakilerin, hâlihazırda ekonomide söz sahibi olmaya başladığına dikkati çekerek, şu tespitlerde bulundu: “Mobil bankacılıkta Türkiye, dünyanın en iyileri arasında ve bu alandaki girişimlerin küresel etki yaratacağını hepimiz göreceğiz. Dünya genelinde Türkiye'nin hızlı reaksiyon veren toplum yapısına dikkat çekiliyor. Türkiye, gelecekte ekonomide karar verici ve politika yapıcı girişimcileri yetiştirecek. İTÜ Teknokent'in liderliğinde Türkiye'deki girişimcilik ekosistemi, küresel ölçekte ‘unicorn'lar ve ‘dragon'lar çıkararak açık ara önde olacak ciddi bir güç olmaya aday. Bir on yıl sonra globalde biz birinciyiz. Gel de gör bak.”
1,74 milyar TL’yi aşan ödül, nakit ve yatırım
“ImpactVerse” temasıyla düzenlenen etkinlik, girişimcilik etkisinin evrene yayıldığı sahne oldu. Türkiye ve dünyadan seçilen TOP 50 teknoloji girişim, 8 farklı dikeyde sahne alarak teknolojilerini yatırımcılar, iş dünyası ve kamuoyuyla paylaştı. Big Bang 2025 sahnesinde yeni bir rekorla 1,74 milyar TL’yi aşan ödül, nakit ve yatırım duyuruldu. Yatırımcıları etkileyerek ilk beşte yer almaya hak kazanan girişimler sırasıyla Bloocell, Werer Energy, Arya AI, Vignetim ve Biges Kompozit oldu. Ayrıca İTÜ Çekirdek girişimlerinden AI Agent TR, Beebird, CranioCatch, Laska Teknoloji, Myaircharger, Pardon AI, RouteMe, SKYMOD ve WERER Energy’nin yatırımları da Big Bang 2025 sahnesinde duyuruldu.
Girişimcilikte iş birliği ve etki vurgusu öne çıktı
İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, özellikle takımsal girişimlerde etkiyi artırmayı hedeflediklerini belirterek, şunları söyledi: “Girişimcilerimizin yalnızca iş birliğini değil, birlikte iş yapmayı öğrenmelerini istiyoruz. Sorunların daha karmaşık, değişken ve dinamik hale geldiği bir dönemde ‘biz sizin için düşünüyoruz’ yerine ‘biz sizinle birlikte düşünüyoruz’ anlayışıyla hareket etmeliyiz.” Açılış konuşmalarının ardından, Togg CEO’su M. Gürcan Karakaş, Plug and Play Ortağı Ömer Gözen, Maxis Genel Müdürü Özgür Temel ve TTGV Genel Sekreteri Hanzade Sarıçiçek’in katılımıyla ImpactVerse paneli gerçekleştirildi. İTÜ ARI Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Gülsün Sağlamer çeşitliliğin inovasyonun temel itici gücü olduğuna dikkat çekerek, “Kadınların ve farklı bakışların eksik olduğu teknoloji, toplumu temsil etme gücünden yoksun kalır ve eksik kalır” dedi.