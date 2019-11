İTÜ Çekirdek, üniversite kuluçka merkezleri sıralamasında dünyada ilk 5’te

07 Kasım 2019

Türkiye’nin girişimcilik ve inovasyon üssü İTÜ ARI Teknokent’in Erken Aşama Kuluçka Merkezi İTÜ Çekirdek, dünyadaki lider üniversitelerin kuluçka merkezlerini karşılaştıran ve sıralayan uluslararası UBI Global endeksine göre üniversite kuluçka merkezleri sıralamasında ilk 5’te yer aldı. Katar, Doha’da düzenlenen gecede en iyiler arasında Türkiye’yi temsil eden İTÜ Çekirdek’le birlikte ilk 5’te Kanada’dan The DMZ; İtalya’dan PoliHub; İngiltere’den The SETsquared ve Hollanda’dan YES!Delft vardı.



UBI Global tarafından yapılan değerlendirmede, merkezlerin aldığı başvuru sayısı, mentor, destekçi ve eğitmen havuzu, girişimcilere verilen eğitim, başarılı girişimci sayısı, yaratılan istihdam, yatırım ve ciro gibi kriterler etkili oluyor.



UBI Global sonuçlarını değerlendiren İTÜ ARI Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı ve İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, “İTÜ Çekirdek dünyanın lider üniversitelerinin kuluçka merkezleri ile kıyasıya yarışarak, ülkemiz adına bir kez daha çok önemli bir başarı elde etti. İTÜ Çekirdek’in büyük başarısında emeği geçen tüm girişimcilerimizi, mentorlarımızı, yatırımcılarımızı ve paydaşlarımızı kutluyorum.



İTÜ Çekirdek’te dünyanın en önemli üniversitelerinde ve girişimcilik merkezlerinde kullanılan iş modeli ve içeriklerinin yerel koşul ve ihtiyaçlara uyumlandırdığımız bize özel bir yöntemi kullanıyor ve bunu sürekli geliştiriyoruz. İTÜ Çekirdek’te girişimcilere açık ofis, mini MBA/girişimcilik eğitimi, teknik altyapı desteği, laboratuvar kullanım imkânı, laboratuvar sarf malzemeleri desteğinin yanı sıra aralarında alanında uzman iş dünyası ve akademiden 300’ü aşkın gönüllü mentor desteği sağlıyoruz. Ayrıca, fikri mülkiyet haklarını koruyabilmeleri için, İTÜ’nün teknoloji transfer ofisi İTÜNOVA TTO ile birlikte Türkiye, Avrupa ve Amerika’da patent alabilmeleri için patentin niteliğine göre mali destek ve danışmanlık hizmetleri sağlıyoruz. Fikirlerini ticarileşebilir ürün ya da hizmete dönüştürmek isteyen girişimciler için çalışan İTÜ Çekirdek’te bugüne kadar 500’ü aşkın girişim şirketleşti” diye konuştu.



“Türkiye’nin geleceğine katkı sunmak isteyenleri İTÜ Çekirdek’e bekliyoruz”



Prof. Dr. Karaca, “İTÜ Çekirdek’in Elginkan Vakfı, İstanbul Sanayi Odası, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), EnerjiSA, Anadolu Efes, Agito, Allianz, Anadolu Sigorta, PETKİM, 3M ve Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği’nin (ELDER) de aralarında bulunduğu 40’ı aşkın paydaşı bulunuyor. Türkiye’nin geleceğine katkı sunmak, yeni iş birliklerine olanak sunmak isteyen kurumsal şirket ve yatırımcıları İTÜ Çekirdek’e davet ediyoruz” dedi.



Kurulduğu 2012 yılından beri 30 bini aşan başvuru alan, 2 bin 424 girişim ve 5 bin 432 girişimciyi destekleyen İTÜ Çekirdek ile girişimciler 83 milyon TL’yi aşan yatırımla buluştu. Bu yıl Türkiye dışında 30 farklı ülkeden ve Türkiye’de 63 farklı şehirden binlerce başvuru alan İTÜ Çekirdek’te girişimcilerin toplam değerlemesi ise 956 milyon TL’yi aştı.



İTÜ Çekirdek girişimciler için en doğru adres!



Teknolojik, yenilikçi iş fikirlerine sahip, fikrinin inovatif ve ticari faaliyete dönüştürülebilir olduğuna inanan tüm girişimciler ve startuplar için en doğru adres olan İTÜ Çekirdek’e girişimciler; otomotiv, fintech, insurtech, sağlık ve IoT gibi teknoloji alanlarında başvuru yapabiliyor. Yıl boyu başvuru alan İTÜ Çekirdek’e her yaştan girişimci, internet sitesi üzerinden başvurabiliyor.