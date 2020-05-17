İTÜ Çekirdek’ten yatırımcılara çağrı

17 Mayıs 2020

İTÜ ARI Teknokent’in Kuluçka Merkezi İTÜ Çekirdek, yarını düşünen girişimcilere, bugünden destek olmak isteyen yatırımcı, kurumsal şirket ve bireysel destekçilere ‘Geleceğin Teknolojilerine Bugünden Destek Olun’ çağrısında bulundu. İTÜ Çekirdek’in Kurucusu ve Direktörü Arzu Eryılmaz, girişimlere destek olmak isteyenleri ve ‘bugünleri güçlerimizi birleştirerek daha kolay aşarız’ diyenleri İTÜ Çekirdek’e davet edttiklerini kaydetti.

Bu sürecin ‘sınırların’ hiçbir şeyi engellemediğini, ‘birlikte’ olmanın önemini ve ‘beraber’ hareket etmenin kıymetini gösterdiğini kaydeden Eryılmaz, şunları anlttı: "İTÜ Çekirdek olarak, 2011’den bu yana Türkiye’ye teknoloji girişimciliğini yayma, girişimcilere destek olma ve hayata dokunacak teknolojilerin üretilmesine katkı sunma hedefleriyle çalışmalarımızı Türkiye’den ve dünyadan binlerce girişim, yüzlerce kurum, mentor ve yatırımcıyla birlikte sürdürüyoruz Bu günlerden tek kurtuluşun teknolojik kalkınma ile olabileceğini bir kez daha kanıtladı. Girişimlere destek olmak isteyenleri ve ‘bugünleri güçlerimizi birleştirerek daha kolay aşarız’ diyenleri İTÜ Çekirdek’e davet ediyoruz. Gelin, girişimcilerimize vereceğiniz destekler ile bugünden yarını düşünelim, ülkemizin teknolojik kalkınmasına katkı sağlayalım. Sizlerle beraber olursak, çok daha fazlasını başarabiliriz. Gelecek Elinizde!”