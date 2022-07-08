İTÜ, ÇİB ve MATİL’den üniversite-sanayi İşbirliği

Çelik sektöründe katma değerli ürünlerin geliştirilmesi, metal ve metal dışı sektöründeki etkinliğin artırılabilmesi, ortak eğitimlerin gerçekleştirilmesi, Ur-Ge ve Ar-Ge çalışmalarının yapılması kapsamında, İTÜ'ye ait Arı Mola 1 Mevkiinde Hidrojen Taşıma ve Depolanmasında kullanılacak çelik ve metallerin test Ar-Ge Merkezi inşa edilmesi ve MATİL tarafından işletilmesi amacıyla Çelik İhracatçılar Birliği (ÇİB), Matil Malzeme Test ve İnovasyon Laboratuvarları (MATİL) ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) arasında işbirliği protokolü imzalandı. İTÜ Rektörlüğü’nde düzenlenen imza törenine, İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu ve MATİL Yönetim Kurulu Başkanı ve Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Tecdelioğlu katıldı.

İmzalanan protokol çerçevesinde ÇİB, MATİL ve İTÜ'nün çalışma alanlarında beraberce saptayacakları konularda yürütücülüğü ÇİB ve MATİL tarafından üstlenilen ulusal veya uluslararası seviyede eğitim, etüt, araştırma ve teknoloji uygulama-geliştirme veya faaliyetleri gibi alanlarda beraberce ve işbirliği içinde çalışması, ülkenin uluslararası düzeyde metal ve metal dışı sektöründeki etkinliğin artırılabilmesi için komşu ve yakın ticari ilişkilerin sürdüğü diğer ülkeler başta olmak üzere ÇİB ve MATİL tarafından gerek görülen tüm ülkelerin kamu ya da özel kuruluşlarıyla projeler gerçekleştirilmesi, metal ve metal dışı malzemelerin akreditasyon işlemlerinin beraberce ve işbirliği içinde gerçekleştirilmesi, metal ve metal dışı malzemeler özelinde proje geliştirilmesinin teşvik edilmesi, laboratuvar altyapısı ve üniversite-sanayi iş birliklerinin geliştirilmesi, benzeri alanlarda iş birliği yapılması ve araştırma projelerinin oluşturulmasına yönelik çerçevenin oluşturulması, eğitim ve teknoloji konu başlıklı projelerin gerçekleştirilerek azami ölçüde fayda sağlanması hedefleniyor.

İşbirliği kapsamında, teknolojinin ülkeye metal ve metal dışı malzemeler üretiminin etkin biçimde değerlendirilebilmesi için her çeşit laboratuvar, teknik altyapı teknokent ve pilot ölçekte çözümler üretilmesine yeni ürün veya kullanım alanı için malzeme geliştirilmesine, standardizasyon oluşturulmasına yönelik ortak çalışmaların gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Anlaşma, üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirmek için kurulacak Ar-Ge merkezinin kurulumundan sonra 10 yıl boyunca geçerli olacak. Protokol kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan bilimsel, teknolojik araştırma ve projelerle ilgili olarak taraflar birbirlerinin talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda çözüm ortağı olacaklar. Kurulacak merkezin tüm genel giderlerinin ÇİB ve MATİL tarafından karşılanacağı belirtildi.