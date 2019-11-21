İVME Paketi, sanayicilere anlatıldı

21 Kasım 2019

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, finansmanın doğru firmalara sunulmasının İVME Finansman Paketi'nin etkisini belirleyecek unsurların başında geldiğini belirterek, "Can suyu olacak doğru firmalara kredi sağlanması, hem söz konusu firmaların ayakta kalmasına yardımcı olacak hem de ekonomi genelinde kaynak kullanımında verimliliği sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

ASO'dan yapılan açıklamaya göre, Vakıfbank iş birliğinde düzenlenen "İVME Finansman Paketi ve İstihdam Odaklı İşletme Kredisi Bilgilendirme Toplantısı", Odanın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Özdebir, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, işletmelerin son dönemdeki kur şokuyla erozyona uğradığını vurguladı.

Reel sektörün ödemeler ve tahsilatlar konusunda sıkıntılar çektiğine işaret eden Özdebir, "Hazine ve Maliye Bakanlığımızın uygulamaya koyduğu bu paket, özellikle imalat sanayisindeki sıkıntıların aşılabilmesi için çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Özdebir, özel bankaların finansman sağlamakta zorlandığı bir dönemde bu tedbirlerin oldukça yerinde olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Paketin etkisini belirleyici olan unsurların başında, finansman imkanının doğru firmalara sunulması gelmektedir. Can suyu olacak doğru firmalara kredi sağlanması, hem söz konusu firmaların ayakta kalmasına yardımcı olacak hem de ekonomi genelinde kaynak kullanımında verimliliği sağlayacaktır."

Açılış konuşmalarının ardından Vakıfbank KOBİ Bankacılığı Pazarlama Başkanı Tevfik Erpek "İVME Finansman Paketi ve İstihdam Odaklı İşletme Kredisi" hakkında sunum gerçekleştirdi ve sanayicilerin sorularını yanıtladı.

Toplantıya, Özdebir ve Erpek'in yanı sıra ASO başkan yardımcıları Seyit Ardıç ve Mete Çağlayan, ASO yönetim kurulu üyeleri, Vakıfbank'tan üst düzey yöneticiler ve çok sayıda sanayici katıldı.