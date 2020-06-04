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İyi Bir Dünya'da haftanın konuğu: Sosyal Girişimci Ebru Baybara Demir

Şef, Sosyal Girişimci Ebru Baybara Demir İyi Bir Dünya'da Yasemin Salih'in konuğu oldu.

İyi Bir Dünya'da haftanın konuğu: Sosyal Girişimci Ebru Baybara Demir
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İyi Bir Dünya'da haftanın konuğu olan Şef, Sosyal Girişimci Ebru Baybara Demir, Yasemin Salih'in sorularını yanıtladı. 

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