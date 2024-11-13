İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu asgari ücret önerisini açıkladı
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında asgari ücretin en az 28 bin lira olması gerektiğini söyledi. Dervişoğlu, 28 bin lira için asgari ücretin yıl ortasında, yani temmuz ayında da artırılmasını şart koştu
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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında asgari ücret önerisini açıkladı.
Dervişoğlu milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret artışının Temmuz 2025'te de düzenlenmesi koşuluyla en az 28 bin lira olması gerektiğini söyledi.