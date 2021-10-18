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İYİ Parti'den Kavcıoğlu'na 'Dolar 9.30 oldu' çağrısı

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, doların yukarı doğru hareketini sürdürüp dolar/TL'nin 9.30 seviyesini aşmasından sonra Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'na seslenerek, "125 milyar dolar rezerv iddianız doğruysa piyasaya satış yapıp, doların ateşini söndürmeniz gerekmez mi?" ifadesini kullandı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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İYİ Parti'li Erdem, doların akşam saatlerinde 9.30 seviyesini aşmasından sonra Merkez Bankası'na seslendi.

Erdem, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun banka rezervinin 125 milyar dolara çıktığını hatırlatarak, doların yükselişinin durdurulması için piyasaya dolar satışı yapılması gerektiğini vurguladı.

Erdem şunları söyledi: "Merkez Bankası başkanı Şahap Kavcıoğlu 125 milyar dolara yakın rezerv olduğunu iddia etti! @sahapkavcioglu ‘na çağrıda bulunuyorum! Dolar 9.30 oldu. 'İddianızın doğruysa' geçmişte yaptığınız gibi rezervden piyasaya satış yapıp, doların ateşini söndürmeniz gerekmez mi?"

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