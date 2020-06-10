“İyileşme döneminde COVID-19’a yakalandık”

10 Haziran 2020

BURSA-DÜNYA

Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Başkanı Ergun Hadi Türkay, “açıklanan işsizlik rakamlarının 3 ay geriden gelmesinin, yaşadığımız ortamda değerini hafiflettiğini belirterek, “Mart ayında çıkan rakam 573 bin kişi azalarak, 3 milyon 971 bin kişi olmuş. Mart ayı işsizlik rakamlarının düşük çıkması, Türkiye’nin iyileşme döneminde COVID-19’a yakalandığına işaret ediyor. Ancak Mart ayının ikinci yarısı başlayan salgın nedeniyle ekonomik hayatın durması, bu rakamların geçerliliğini şimdilik ortadan kaldırıyor. Umalım ki işten çıkarma yasağı kalktıktan sonra da en azından bu rakamlarla karşılaşalım. Bu bile bizim için ciddi bir başarı olur” dedi.

Türkay, çarkların ağır da olsa dönmeye başladığını, yapılması gereken çok iş olduğunu da ifade ederek, “Üretmek, istihdam etmek ve üretim fazlamızı ihraç etmek için var gücümüzle çaba göstereceğiz. Üretimin yanında tasarrufu da unutmamalıyız. Sudan, elektrikten, akaryakıttan tasarruf ederek hem çevremize daha az zarar veririz, hem de ekonomimize katkıda bulunuruz. Tasarrufla bu sıkıntıdan çıkarız” dedi.