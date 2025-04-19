İYMSİB Başkanı Melisa Tokgöz Mutlu: İklim koşulları hammadde temininde sorunlara yol açtı

Mehmet Hanifi GÜLEL

İYMSİB’in 2024 yılında yap­tıkları ihracatla ülke ekonomisine katkıda bulunan üyelerini ödül­lendirdiği ödül töreninde konu­şan Başkan Melisa Tokgöz Mutlu, 2024 yılının sektör açısından hem fırsatlar hem de zorluklar barındı­ran bir yıl olduğunun altını çize­rek üretimde, iklim koşullarındaki dalgalanmaların bazı zamanlarda hammadde temininde sorunlara yol açtığını belirtti.

Enerji maliyetleri rekabet gücünü olumsuz etkiliyor

Mutlu, “Bununla birlikte, enerji maliyetlerindeki ciddi artış, üre­tim maliyetlerimizi yükseltti. Bu durum kâr, marjlarımızı daraltır­ken, rekabet gücümüz üzerinde de olumsuz bir baskı oluşturdu” de­di. Geçen yıl sektörün karşılaştığı en temel sorunun enerji ve lojis­tik maliyetlerinde artış olduğunu yineleyen Mutlu, “Yüksek enerji maliyetleri, üretim tesislerimiz­deki faaliyetlerden soğuk zincir lojistik sistemlerine kadar geniş bir yelpazede olumsuz etki yarattı. Ayrıca hammadde fiyatlarındaki dalgalanmalar maliyet yönetimi­ni zorlaştırdı. İhracatta ise lojistik aksaklıklar, hedef pazarlarda ar­tan rekabet ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar sektörümüzü zor­layan diğer önemli faktörler oldu” diye konuştu.

“2025’e umutlu ve stratejik hedeflerle bakıyoruz”

Bu yılın ilk çeyrek rakamları­na değinen Mutlu, yaş meyve seb­ze sektörünün, artışla yaklaşık 972 milyon dolar, mamul sektö­rünün ise 634 milyon dolar tuta­rında ihracatı ile yeni yıla hızlı bir giriş yaptığını bildirdi. “2025 yı­lına büyük bir umut ve stratejik hedeflerle bakıyoruz” diyen Mut­lu, “Sektörümüzün büyümesi için yatırım ortamının iyileştirilme­si ve özellikle devlet teşviklerinin kapsamının genişletilmesi kritik öneme sahip. Yeşil enerji projele­ri ve karbon nötr üretim süreçle­ri için sağlanacak teşviklerin art­ması, hem maliyetleri düşürebilir hem de uluslararası pazarlarda re­kabet gücümüzü artırabilir. Ayrı­ca lojistik altyapının geliştirilme­si ve gümrük süreçlerinin hızlan­dırılması, ihracatta hedeflerimize ulaşmamızda kritik rol oynaya­cak” ifadelerini kullandı.

İstanbul’dan yapılan ihracat yüzde 17 arttı

Sektörün 2025’te çözüm bek­lediği öncelikli sorunlar arasında enerji maliyetlerinin düşürülme­sinin ilk sırada yer aldığını kay­deden Mutlu, bunun yanı sıra, ta­rımsal üretimde planlamanın iyi­leştirilmesinin özellikle kuraklık gibi doğal risklerin getirdiği ham­madde sıkıntılarını azaltabilece­ğini bildirdi. Mutlu, yılın ilk çey­reğinde İstanbul birlikten yapılan ihracatın yüzde 17’lik artışla yak­laşık 170 milyon dolara ulaştığını belirtti. Son 12 ayda, İstanbul’dan en fazla ABD, Almanya ve Birleşik Krallık’a ihracat yapıldığını söy­leyen Mutlu, bu üç ülkenin birli­ğin ihracatından yüzde 27 pay al­dığına dikkat çekti. Mutlu, İstan­bul’dan yapılan ihracatın yüzde 28’ini, elma suyu, maden ve mine­ral suları ile alkollü içkilerin oluş­turduğunu kaydetti.

Yaş meyve sebze ihracatında ilk 10'a ödül

İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (İYMSİB) üyeleri arasında en fazla ihracat yapan 10 firmanın açıklandığı ödül töreninde; birlik bünyesinde yer alan beş alt sektörde en fazla ihracat yapan firmalara da ödülleri verildi. Geçen yıl yaptığı ihracatla tüm sektörler içinde ilk sırayı Anadolu Etap, TAT Gıda ikinci, Mey İçki Sanayi ise üçüncü sırada yer aldı. Onu sırasıyla Döhler Gıda ve Tunay Gıda takip etti.