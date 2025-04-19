İYMSİB Başkanı Melisa Tokgöz Mutlu: İklim koşulları hammadde temininde sorunlara yol açtı
İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (İYMSİB) Yönetim Kurulu Başkanı Melisa Tokgöz Mutlu, yaş meyve ve sebze sektörünün 2024’te 3 milyar 400 milyon dolar, meyve sebze mamulleri sektörünün ise bir önceki yıla kıyasla yüzde 13,5 oranında artışla yaklaşık 2 milyar 750 milyon dolar tutarında ihracat yaptığını söyledi.
Mehmet Hanifi GÜLEL
İYMSİB’in 2024 yılında yaptıkları ihracatla ülke ekonomisine katkıda bulunan üyelerini ödüllendirdiği ödül töreninde konuşan Başkan Melisa Tokgöz Mutlu, 2024 yılının sektör açısından hem fırsatlar hem de zorluklar barındıran bir yıl olduğunun altını çizerek üretimde, iklim koşullarındaki dalgalanmaların bazı zamanlarda hammadde temininde sorunlara yol açtığını belirtti.
Enerji maliyetleri rekabet gücünü olumsuz etkiliyor
Mutlu, “Bununla birlikte, enerji maliyetlerindeki ciddi artış, üretim maliyetlerimizi yükseltti. Bu durum kâr, marjlarımızı daraltırken, rekabet gücümüz üzerinde de olumsuz bir baskı oluşturdu” dedi. Geçen yıl sektörün karşılaştığı en temel sorunun enerji ve lojistik maliyetlerinde artış olduğunu yineleyen Mutlu, “Yüksek enerji maliyetleri, üretim tesislerimizdeki faaliyetlerden soğuk zincir lojistik sistemlerine kadar geniş bir yelpazede olumsuz etki yarattı. Ayrıca hammadde fiyatlarındaki dalgalanmalar maliyet yönetimini zorlaştırdı. İhracatta ise lojistik aksaklıklar, hedef pazarlarda artan rekabet ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar sektörümüzü zorlayan diğer önemli faktörler oldu” diye konuştu.
“2025’e umutlu ve stratejik hedeflerle bakıyoruz”
Bu yılın ilk çeyrek rakamlarına değinen Mutlu, yaş meyve sebze sektörünün, artışla yaklaşık 972 milyon dolar, mamul sektörünün ise 634 milyon dolar tutarında ihracatı ile yeni yıla hızlı bir giriş yaptığını bildirdi. “2025 yılına büyük bir umut ve stratejik hedeflerle bakıyoruz” diyen Mutlu, “Sektörümüzün büyümesi için yatırım ortamının iyileştirilmesi ve özellikle devlet teşviklerinin kapsamının genişletilmesi kritik öneme sahip. Yeşil enerji projeleri ve karbon nötr üretim süreçleri için sağlanacak teşviklerin artması, hem maliyetleri düşürebilir hem de uluslararası pazarlarda rekabet gücümüzü artırabilir. Ayrıca lojistik altyapının geliştirilmesi ve gümrük süreçlerinin hızlandırılması, ihracatta hedeflerimize ulaşmamızda kritik rol oynayacak” ifadelerini kullandı.
İstanbul’dan yapılan ihracat yüzde 17 arttı
Sektörün 2025’te çözüm beklediği öncelikli sorunlar arasında enerji maliyetlerinin düşürülmesinin ilk sırada yer aldığını kaydeden Mutlu, bunun yanı sıra, tarımsal üretimde planlamanın iyileştirilmesinin özellikle kuraklık gibi doğal risklerin getirdiği hammadde sıkıntılarını azaltabileceğini bildirdi. Mutlu, yılın ilk çeyreğinde İstanbul birlikten yapılan ihracatın yüzde 17’lik artışla yaklaşık 170 milyon dolara ulaştığını belirtti. Son 12 ayda, İstanbul’dan en fazla ABD, Almanya ve Birleşik Krallık’a ihracat yapıldığını söyleyen Mutlu, bu üç ülkenin birliğin ihracatından yüzde 27 pay aldığına dikkat çekti. Mutlu, İstanbul’dan yapılan ihracatın yüzde 28’ini, elma suyu, maden ve mineral suları ile alkollü içkilerin oluşturduğunu kaydetti.
Yaş meyve sebze ihracatında ilk 10'a ödül
İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (İYMSİB) üyeleri arasında en fazla ihracat yapan 10 firmanın açıklandığı ödül töreninde; birlik bünyesinde yer alan beş alt sektörde en fazla ihracat yapan firmalara da ödülleri verildi. Geçen yıl yaptığı ihracatla tüm sektörler içinde ilk sırayı Anadolu Etap, TAT Gıda ikinci, Mey İçki Sanayi ise üçüncü sırada yer aldı. Onu sırasıyla Döhler Gıda ve Tunay Gıda takip etti.