iyzico’dan kasım rekoru: Saniyede bin işlem

Kasım kampanya döneminde iyzico ile Öde üzerinden yapılan işlem adedi, önceki yıla kıyasla yüzde 100 artış gösterdi.

Türkiye genelindeki alışverişlerde Marmara Bölgesi bu yıl da açık ara liderliğini sürdürdü. Toplam işlemlerin yüzde 52’si, işlem hacminin ise yüzde 63’ü Marmara’dan gerçekleşti. Bununla birlikte yılın en dikkat çekici artışı Doğu Anadolu Bölgesi'nde görüldü. Bölge işlem hacmini geçen yıla göre yüzde 40 artırarak en hızlı büyüyen bölge oldu.

İstanbul dışındaki en yüksek işlem hacmine sahip şehirler Ankara, İzmir, Bursa, Antalya ve Kocaeli olarak sıralandı. Türkiye genelindeki toplam işlem sayısının yüzde 68’i İstanbul, Ankara ve İzmir’den geçti.

Şehir bazında en yüksek büyüme ise Elazığ’da kaydedildi. Elazığ, işlem sayısını yüzde 35, işlem hacmini ise yüzde 100 artırarak kampanya döneminin yıldızı oldu.

Giyim & kozmetik ivme yaptı

Kasım fırsatlarında işlem hacmi en çok artan kategoriler:

Giyim & Kozmetik: %50

Eğlence: %11

Elektronik: %4

Taksit davranışı değişiyor: Taksitlerin yüzde 85’i 3 taksit

Tüketici ödeme tercihleri incelendiğinde kısa vadeli planlara yöneliş dikkat çekti. 2025 yılında tek çekim ödemelerin payı yüzde 70’e çıkarken, taksitli alışverişlerde 3 taksit açık ara en çok tercih edilen seçenek oldu. Taksitle yapılan tüm işlemlerin yüzde 85’i 3 taksit olarak gerçekleşti.