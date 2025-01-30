'İzdiham' görüntüleri sonrası İsrail esir takasını askıya aldı

Hamas ile İsrail arasında yapılan esir takası anlaşmasının birinci aşamasının üçüncü bölümü kapsamında bugün sekiz esir daha serbest bırakıldı.

Gazze'de tutulan 3 İsrailli ile 5 Taylandlı, bugün Gazze’nin güneyinde yer alan Han Yunus'taki Yahya Sinvar'ın evin önünde Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim edildi.

İzdiham yaşandı

Esirlerin serbest bırakılması sırasında büyük bir coşku ve izdiham yaşanırken, esirler teslim edilmeleri sırasında kalabalıkta yürümekte zorlandı. (altta)

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, görüntülere tepki gösterirken, arabuluculardan bu tür sahnelerin tekrarlanmaması talebinde bulunduğunu dile getirdi.

İsrail'den erteleme kararı

İsrail Başbakanlık Ofisi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın esir takasının üçüncü turu kapsamında Filistinli esirlerin serbest bırakılmasını erteleme talimatı verdiğini açıkladı.

Açıklamada, İsrailli esirlerin Gazze Şeridi'nden güvenli şekilde çıkışları garanti altına alınana kadar Filistinli esirlerin serbest bırakılmayacağı ve bu talebin arabuluculara iletildiği aktarıldı.

Otobüsler cezaevine döndü

İsrail Ordu Radyosu'nun güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde esir takasının üçüncü turu kapsamında Filistinli esirlerin serbest bırakılmasının ikinci emre kadar askıya alındığı ve Filistinli esirleri taşıyan otobüslerin Ofer Cezaevi'ne döndüğü kaydedildi.