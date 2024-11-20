İzlanda Merkez Bankası faiz indirimine devam ediyor

İzlanda Merkez Bankası (SI), gösterge faiz oranını 50 baz puan indirerek yüzde 8,50'ye düşürdü. Banka, önceki toplantısında 4 yıllık aradan sonra ilk kez 25 baz puanlık bir indirim gerçekleştirmişti. Bu son adımla birlikte, faiz indirimi süreci hız kazandı.

Banka tarafından yapılan açıklamada, Ekim ayında enflasyonun yüzde 5,1 seviyesine gerilediği ve düşüşün geniş tabanlı olduğu belirtildi. Açıklamada, "Manşet enflasyon ve beklentiler azaldı. Sıkı para politikasının etkileri iç talepteki yavaşlamada görülmeye devam ediyor" ifadeleri yer aldı.

Ekonomideki talep baskılarının hafiflediği vurgulanırken, işsizlik oranındaki artışa dikkat çekildi. Ancak, enflasyonun halen hedefin üzerinde seyretmesi nedeniyle temkinli olmanın gerektiği ifade edildi. Banka, gelecekteki para politikası kararlarının ekonomik faaliyetteki gelişmelere, enflasyona ve beklentilere bağlı olacağını belirtti.