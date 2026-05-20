İzlanda Merkez Bankası politika faizini yükseltti

İzlanda Merkez Bankası, artan emtia fiyatları ve yerel enflasyon baskılarını gerekçe göstererek politika faiz oranını 25 baz puan artışla yüzde 7,50 seviyesinden yüzde 7,75 seviyesine yükseltti.

Banka yönetimi tarafından yayımlanan raporda, şubat ayındaki beklentilere kıyasla daha zayıf bir ekonomik büyüme ve daha yüksek bir işsizlik oranının öngörüldüğü belirtildi. Alınan sıkılaşma kararı, ithalata bağımlı 400 bin nüfuslu ada ülkesinde enflasyonun yüzde 2,5 seviyesindeki resmi hedefin oldukça üzerinde seyretmesinin ardından geldi.

Küresel enerji piyasalarındaki dalgalanmaların ve artan petrol fiyatlarının makroekonomik görünüme yönelik riskleri artırdığı açıklandı. Özellikle Chevron (CVX) hisseleri ve Exxon Mobil (XOM) hisseleri gibi enerji sektörü varlıklarına yön veren küresel emtia fiyatlarındaki yukarı yönlü eğilim, bankanın enflasyon tahminlerinde bozulmaya yol açtı.

Yeni yayımlanan ekonomik projeksiyonlarda, gayrisafi yurt içi hasıla büyüme beklentileri aşağı yönlü revize edilirken, işsizlik oranının önceki tahminlerin üzerine çıkacağı vurgulandı. Yerel fiyat baskılarının inatçı yapısı, faiz kararının temel teknik dayanağını oluşturdu.

İzlanda Merkez Bankası sıkı para politikası duruşunu koruyor

Merkez bankası, mart ayındaki toplantısında da ekonomik aktivitedeki yavaşlama sinyallerine rağmen enflasyonun yeniden ivme kazanması nedeniyle faiz oranını 25 baz puan artırmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) gibi majör kurumların para politikası belirsizlikleri sürerken, İzlanda'nın sıkılaşma adımlarına devam etmesi farklı bir makroekonomik patika oluşturuyor.