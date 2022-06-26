İzmir Adnan Menderes'ten Dubai uçuşları başladı

TAV'dan yapılan açıklamaya göre, Dubai'den gelen içinde 84 yolcunun bulunduğu Flydubai'ye ait Boeing 737-800( B738) tipi uçak, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda, çiçeklerle karşılandı. Flydubai sezon boyunca pazartesi, çarşamba ve pazar günleri olmak üzere haftada üç gün İzmir-Dubai arası karşılıklı uçuş gerçekleştirecek.

İzmir Adnan Menderes Havalimanı bu yeni hatla birlikte 32 ülke, 69 destinasyon ve 30 havayoluna hizmet veriyor.

TAV, Türkiye'de Antalya, Ankara Esenboğa, İzmir Adnan Menderes, Milas Bodrum ve Gazipaşa Alanya havalimanlarını işletiyor. TAV yurtdışında ise Kazakistan'ın Almatı, Gürcistan'ın Tiflis ve Batum, Tunus'un Monastır ve Enfidha-Hammamet, Makedonya'nın Üsküp ile Ohrid, Suudi Arabistan’ın Medine ve Hırvatistan'ın Zagreb Havalimanı'nda faaliyet gösteriyor.