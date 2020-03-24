İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden AVM’lere ‘kapatın’ uyarısı

24 Mart 2020

İZMİR/DÜNYA

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada yeni tip koronavirüsün yol açtığı salgına karşı mücadelenin her alanda sürdüğüne dikkat çekilerek, Sağlık Bakanlığı’nın aldığı kararlar doğrultusunda, insanların birbirine çok yakın olacağı konser, lokanta, kahvehane, bar, nargile salonu, tiyatro, sinema, her türlü kapalı çocuk oyun alanı (AVM ve lokanta içindekiler dahil), SPA ve spor merkezleri gibi birçok mekanın çalışması geçici bir süreyle durdurulduğu hatırlatıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgınının yayılmasını en aza indirmek amacıyla yukarıda belirtilen yerlere ilave olarak insan sirkülasyonunun yoğun olduğu ve bulaşma riskinin yüksek olduğu alışveriş merkezlerinin (AVM) de geçici süreyle faaliyetlerinin durdurulmasının uygun olacağına karar verdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in talimatı doğrultusunda, Genel Sekreter Buğra Gökçe’nin imzasıyla bu karar İzmir'deki tüm AVM yönetimlerine elden tebliğ edildi.