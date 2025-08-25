İzmir Enternasyonal Fuarı 94. kez kapılarını açıyor
Bu yıl 94'üncü kez kapılarını açacak olan İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), Folkart ana sponsorluğu ve Migros’un etkinlik sponsorluğunda, 29 Ağustos-9 Eylül tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak. İEF, “Fuar Şehrin Kalbinde” sloganı ve karnaval havasıyla, bu yıl yeni bir kimlik kazandı.
Özlem SARSIN - İZMİR
İzmir Enternasyonal Fuarı’nın kentin simge organizasyonları arasında yer aldığının altını çizen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Bizim için gerçekten özel bir an. İzmir’de pek çok çalışma yapıyoruz ama İEF, hepinizin bildiği gibi İzmir’in simge organizasyonları arasında yer alıyor. Ama sadece İzmir değil, Türkiye’de yapılan ilk fuar ve ilk uluslararası fuar olarak ülke tarihine damgasını vurdu. Bu ayrıcalıklı fuara hizmet etmek ise bizler için bir onurdur” dedi.
İEF’in köklü tarihi ve kente kattığı pozitif hava nedeniyle büyük bir sorumluluk bilinciyle hareket ettiklerine işaret eden Dr. Cemil Tugay, “Geçen yıl bu fuarı yeni bir kimliğe büründürmemiz gerektiğini ama aynı zamanda eskiden beri gelen güzel anıları koruyarak, canlı tutarak, yeniden dinamizm kazandırmamızın katma değer meydana getireceğini söylemiştik. Sürekli ne yapacağımızı düşünerek bir yıl geçirdik. Mümkün olan en iyi organizasyonu hazırlamaya çalıştık” diye konuştu.
“Şehrimizin renkli temalarının yer aldığı geçit töreni yapılacak”
Başkan Tugay bu sene yapılan değişiklikten de söz ederek, festival havasında geçecek fuar için yapılan yenilikler hakkında şu bilgileri verdi: “Bence zamanla gelenekselleştikçe, renklendikçe hakikaten etkileyici bir görselliğe dönüşecek. Bir kortejle başlayacak fuarımız. Dünyadaki pek çok festivalin geçit törenleri var. Özellikle şehir dışından gelen konukların katıldığı ama şehrimizin renkli temalarının yer aldığı güzel bir geçit törenini bu sene başlatıyoruz. Önümüzdeki yıllarda bunun muhteşem bir görsel şova dönüşeceğine inanıyorum. İzmir’in Türkiye’nin sosyal, kültürel yapısında öncü kenti olduğunu biliyoruz. Pek çok şehir, İzmir’den ilham aldı. Ama genel olarak İzmir’in organizasyonları her zaman başka şehirlere ilham verdi. Yapacağımız geçit töreni ise daha sonraki yıllarda daha da renklendikçe uluslararası boyuta ulaşacak. Bu sene Balkan kültürü temasını daha yoğun olarak fuarımızda işlemeye karar verdik. Balkan Halk Dansları Festivali’ni de gerçekleştireceğiz.”
“Fuar Şehrin Kalbinde” sloganı ilham veriyor
Toplantıda konuşan İZFAŞ Genel Müdürü Tuğçe Cumalıoğlu ise Türkiye’de fuarcılığın başladığı yerin İzmir olduğunu hatırlattı. Dolayısıla bu yılki fuarı, “Fuar Şehrin Kalbinde” sloganıyla yapıyoruz. Fuar gerçekten şehrin kalbinde. Çünkü Kültürpark şehrin kalbinde. İzmir’de yaşayan herkesin Kültürpark’ta, İzmir Enternasyonal Fuarı’nda anısı var. Bu yüzden 94 yıldır fuar demek, İzmir Enternasyonal Fuarı demek. Fuar demek, bizim için İzmir demektir. Genç cumhuriyetin çok önemli bir mirası. Çocuklara, gençlere 7’den 70’e herkese hitap edebilecek, sanatla, sporla, kültürle dolu bir fuar hazırladık” diye konuştu.
“İzmir ile aramızda gönülden bağ var”
Bu yıl da İEF’nin ana sponsoru olmanın kendilerini motive ettiğine atıfta bulunan Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak ise 94. İEF’te dünyaca ünlü medya sanatçısı Refik Anadol’un veri bilimi ve yapay zekâyı sanatsal bir dile dönüştürdüğü iki eserinin ve Atatürk’e ait fotoğraf ve kişisel eşyaların ilk kez sergileneceği “Ve Mavi Gözleri Çakmak Çakmaktı” Mustafa Kemal Atatürk sergisinin de yer aldığı bilgisini verdi.
İzmir’in tarih boyunca medeniyetlere ev sahipliği yapmış, kültürüyle, doğasıyla, insanıyla herkese ilham veren bir kent olduğunu sözlerine ekleyen Mesut Sancak, şunları kaydetti: “Biz bu kentin bir parçasıyız. İzmir’de doğan ve büyüyen bir marka olarak şehrimize değer katma sorumluluğunu taşıdığımız için gururluyuz. Bu anlayışla geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da 94’üncü İzmir Enternasyonal Fuarı’nın ana sponsoru olduk. Fuarımızın ana sponsoru olmaktan gurur duyuyoruz. Biz bu ve benzeri faaliyetlerimizi gönülden bağlı olduğumuz İzmir için sevgiyle yerine getirdiğimiz bir görev olarak görüyoruz.”
Onur konuğu ülke: Bosna Hersek
Onur konuğu olarak bugüne kadar birçok farklı ülkeyi ağırlayan İzmir Enternasyonal Fuarı’nın bu yılki onur konuğu ülkesi Bosna Hersek olacak. Bosna Hersek’ten Tuzla, Stari Grad ve Centar belediyeleri, ticaret odaları, farklı kurum ve kuruluşlar fuarda yer alacak. Bosna Hersek kültürünü yansıtan stantlarda gastronomiden el sanatlarına, kent tanıtımından kültürel ürünlere kadar geniş bir yelpaze İzmirlilerle buluşacak. Fransa, Fildişi Sahilleri, Hindistan, Ukrayna ve Kamboçya fuara katılan ülkeler arasında yer alıyor. İtalya Konsolosluğu aracılığıyla “Tamburi del Vesuvio” müzik grubu da İEF’e katılarak, farklı günlerde performans sergileyecek.