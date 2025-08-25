İzmir Enternasyonal Fuarı 94. kez kapılarını açıyor

Özlem SARSIN - İZMİR

İzmir Enternasyonal Fua­rı’nın kentin simge organi­zasyonları arasında yer aldı­ğının altını çizen İzmir Büyükşe­hir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Bizim için gerçekten özel bir an. İzmir’de pek çok ça­lışma yapıyoruz ama İEF, hepi­nizin bildiği gibi İzmir’in simge organizasyonları arasında yer alıyor. Ama sadece İzmir değil, Türkiye’de yapılan ilk fuar ve ilk uluslararası fuar olarak ülke ta­rihine damgasını vurdu. Bu ay­rıcalıklı fuara hizmet etmek ise bizler için bir onurdur” dedi.

İEF’in köklü tarihi ve ken­te kattığı pozitif hava nedeniyle büyük bir sorumluluk bilinciy­le hareket ettiklerine işaret eden Dr. Cemil Tugay, “Geçen yıl bu fuarı yeni bir kimliğe büründür­memiz gerektiğini ama aynı za­manda eskiden beri gelen güzel anıları koruyarak, canlı tutarak, yeniden dinamizm kazandırma­mızın katma değer meydana ge­tireceğini söylemiştik. Sürekli ne yapacağımızı düşünerek bir yıl geçirdik. Mümkün olan en iyi organizasyonu hazırlamaya ça­lıştık” diye konuştu.

“Şehrimizin renkli temalarının yer aldığı geçit töreni yapılacak”

Başkan Tugay bu sene yapılan değişiklikten de söz ederek, fes­tival havasında geçecek fuar için yapılan yenilikler hakkında şu bilgileri verdi: “Bence zamanla gelenekselleştikçe, renklendik­çe hakikaten etkileyici bir gör­selliğe dönüşecek. Bir kortejle başlayacak fuarımız. Dünyada­ki pek çok festivalin geçit tören­leri var. Özellikle şehir dışından gelen konukların katıldığı ama şehrimizin renkli temalarının yer aldığı güzel bir geçit töreni­ni bu sene başlatıyoruz. Önü­müzdeki yıllarda bunun muh­teşem bir görsel şova dönüşe­ceğine inanıyorum. İzmir’in Türkiye’nin sosyal, kültürel ya­pısında öncü kenti olduğunu bi­liyoruz. Pek çok şehir, İzmir’den ilham aldı. Ama genel olarak İz­mir’in organizasyonları her za­man başka şehirlere ilham ver­di. Yapacağımız geçit töreni ise daha sonraki yıllarda daha da renklendikçe uluslararası boyu­ta ulaşacak. Bu sene Balkan kül­türü temasını daha yoğun olarak fuarımızda işlemeye karar ver­dik. Balkan Halk Dansları Festi­vali’ni de gerçekleştireceğiz.”

“Fuar Şehrin Kalbinde” sloganı ilham veriyor

Toplantıda konuşan İZFAŞ Genel Müdürü Tuğçe Cumalıoğ­lu ise Türkiye’de fuarcılığın baş­ladığı yerin İzmir olduğunu ha­tırlattı. Dolayısıla bu yılki fuarı, “Fuar Şehrin Kalbinde” sloga­nıyla yapıyoruz. Fuar gerçekten şehrin kalbinde. Çünkü Kültür­park şehrin kalbinde. İzmir’de yaşayan herkesin Kültürpark’ta, İzmir Enternasyonal Fuarı’nda anısı var. Bu yüzden 94 yıldır fu­ar demek, İzmir Enternasyonal Fuarı demek. Fuar demek, bizim için İzmir demektir. Genç cum­huriyetin çok önemli bir mira­sı. Çocuklara, gençlere 7’den 70’e herkese hitap edebilecek, sanat­la, sporla, kültürle dolu bir fuar hazırladık” diye konuştu.

“İzmir ile aramızda gönülden bağ var”

Bu yıl da İEF’nin ana sponso­ru olmanın kendilerini motive ettiğine atıfta bulunan Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak ise 94. İEF’te dünyaca ünlü medya sanatçısı Refik Ana­dol’un veri bilimi ve yapay zekâyı sanatsal bir dile dönüştürdüğü iki eserinin ve Atatürk’e ait fo­toğraf ve kişisel eşyaların ilk kez sergileneceği “Ve Mavi Gözleri Çakmak Çakmaktı” Mustafa Ke­mal Atatürk sergisinin de yer al­dığı bilgisini verdi.

İzmir’in tarih boyunca me­deniyetlere ev sahipliği yap­mış, kültürüyle, doğasıyla, in­sanıyla herkese ilham veren bir kent olduğunu sözlerine ekle­yen Mesut Sancak, şunları kay­detti: “Biz bu kentin bir parçası­yız. İzmir’de doğan ve büyüyen bir marka olarak şehrimize de­ğer katma sorumluluğunu taşı­dığımız için gururluyuz. Bu anla­yışla geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da 94’üncü İzmir Enter­nasyonal Fuarı’nın ana sponso­ru olduk. Fuarımızın ana spon­soru olmaktan gurur duyuyoruz. Biz bu ve benzeri faaliyetlerimizi gönülden bağlı olduğumuz İzmir için sevgiyle yerine getirdiğimiz bir görev olarak görüyoruz.”

Onur konuğu ülke: Bosna Hersek

Onur konuğu olarak bugüne kadar birçok farklı ülkeyi ağırlayan İzmir Enternasyonal Fuarı’nın bu yılki onur konuğu ülkesi Bosna Hersek olacak. Bosna Hersek’ten Tuzla, Stari Grad ve Centar belediyeleri, ticaret odaları, farklı kurum ve kuruluşlar fuarda yer alacak. Bosna Hersek kültürünü yansıtan stantlarda gastronomiden el sanatlarına, kent tanıtımından kültürel ürünlere kadar geniş bir yelpaze İzmirlilerle buluşacak. Fransa, Fildişi Sahilleri, Hindistan, Ukrayna ve Kamboçya fuara katılan ülkeler arasında yer alıyor. İtalya Konsolosluğu aracılığıyla “Tamburi del Vesuvio” müzik grubu da İEF’e katılarak, farklı günlerde performans sergileyecek.