İzmir Enternasyonal Fuarı, kapılarını açtı

İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), düzenlenen törenle kapılarını açtı. İEF 12 Eylül'e kadar açık kalacak. Fuarın açılışında konuşan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye'nin ticareti için önem taşıyan ve daha pek çok ilkleri taşıyan İEF'nin mirasına büyük önem arz ettiklerini vurgu yaptı.

İEF'nin kültürel anlamda da çok katkı sunduğuna değinen Muş, "İnşallah önümüzdeki yıl fuar programı ve iş günleri etkinliğini geniş bir katılımla fiziki olarak gerçekleştireceğiz. Zira İZFAŞ ile birlikte 2022 ve sonrası yönelik programları şimdiden konuşmaya başlamış bulunuyoruz." dedi.

Dün açılışı gerçekleşen 7. İzmir İş Günlerinde çeşitli ülkelerden bakan ve temsilcileri çevrim içi olarak ağırladıklarını hatırlatan Muş, şunları kaydetti: "Bu sene odaklandığımız iklim değişikliği ve yeşil dönüşüm tüm dünyanın artık üzerinde hassasiyetle durduğu küresel öncelik haline gelen ve ticaret alışkanlıklarını etkileyecek önemli bir konu haline gelmiştir. Zira tüm dünyada etkisini gösteren yangın, kasırga, sel, müsilaj gibi afetler hepimizi tehdit etmektedir. Bu felaketler aslında insanoğlunun doğaya karşı değil doğayla bir olarak hareket etmesi gerektiğinin işaretidir. Bu kapsamda hükümetimizce Yeşil Mutabakat Eylem Planı temmuz ayında yürürlüğe konulmuştur. Eylem planımızdaki adımları kararlılıkla hayata geçirecek, tüm insanlığı tehdit eden iklim krizi gerçeğinin ticari hayatı etkileriyle mücadele edebilmek için üzerimize düşen görevi yerine getireceğiz."

Bu yıl ilk kez spor etkinlikleri de düzenlenecek

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek de İzmir Enternasyonal Fuarı'nın büyük tarihi simgelediğini söyledi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ise İzmir'de fuar kültürünün geçmişten beri var olduğunu belirterek İEF'nin bu anlamdaki önemine değindi. İzmir'in ticaret erbabı için her zaman tercihi edilen bir kent olduğuna işaret eden Gülle, "Yılın ilk 7 ayında İzmir 8 milyar doları aşan ihracatıyla en çok ihracat gerçekleştiren ikinci ilimiz oldu." şeklinde konuştu.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de İEF'nin kentle özdeşleştiğini, İzmir ve Ege'nin can damarlarından olduğunu ifade ederek "Fuar ilimizin ve ülkemizin sosyoekonomik gelişmesine ve kültürel aktivitelerinin çeşitliliğine önemli katkılar sağlamaktadır." dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise İEF'nin yalnızca bir etkinlik değil, memleketin bir kültür mirası olduğunu söyledi. İzmir Enternasyonal Fuarı'nın bu yıl "90 Yıldır Birlikte Kutluyoruz" ve "Geleceği İzmir'de Birlikte Kuruyoruz" temalarını taşıdığını aktaran Soyer, şunları kaydetti: "Bu yıl ilk kez önemli bir küresel etkinliği İzmir Enternasyonal Fuarı'yla birlikte düzenliyoruz. Dünya Belediyeler Birliği Kültür Zirvesi’ne önümüzdeki hafta ev sahipliği yaparak, dünyanın önde gelen şehirlerinin belediye başkanlarını ve kültür temsilcilerini ağırlayacağız. Zirvede, kültürü ortak bir değer olarak hem ekonomik kalkınmanın hem de doğayla uyumlu yaşamın bir kaldıracı olarak nasıl kullanabiliriz, bunu müzakere edeceğiz. Doksanıncı fuardaki bir diğer yenilik ise spor. İEF bu yıl ilk kez sanatın yanında spor etkinliklerini de içeriyor. Fuara gelen ziyaretçilerimize İzmirli spor kulüpleri ve sporcularla buluşma imkanı sağlıyoruz. İEF kapsamındaki Next Game Girişimcilik Yarışması ise İzmir’in yaratıcı endüstriler açısından bir cazibe merkezi haline gelmesine önemli katkı koyuyor."