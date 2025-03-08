İzmir esnafı yeni kredi düzenlemesini 'can suyu' olarak nitelendirdi

İzmirli esnaf ve sanatkarlar, dün yapılan, hazineden yüzde 50 sübvansiyonlu esnaf ve sanatkar kredi limitinin 750 bin liradan 1 milyon liraya yükseltildiğine, iş yeri ve ticari araç edinme esnaf kredi limitinin de 1,5 milyon liradan 2,5 milyon liraya çıkarıldığına yönelik açıklamayı değerlendirdi.

"En önemli finans dayanağı..."

Yeni düzenlemeye yönelik görüş bildiren İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Yalçın Ata, esnafın kefalet kooperatifleri kanalıyla kullandığı kredilerin en önemli finans dayanağı olduğunu aktardı:

"Bu anlamda iyileştirme esnaf ve sanatkarlara bir can suyu niteliğinde olur. Bu kredilerin esnaf bazında özel anlamı vardır, diğer pek çok banka kredilerinden daha fazla tercih edilmektedir. Bu iyileştirme uzun zamandır beklenen durumdu. Pazartesinden itibaren yeni fiyatlamaya geçilecek. Bu tutarlar, esnaf için çok güzel oldu. Uzun zamandır esnaf kredi kullanmaya imtina ediyordu, bu durumun piyasada olumlu karşılık göreceğine inanıyorum."

Ege Mobilya Sanayici ve İş Adamları Derneği (EMODER) Başkanı İmran Yük de kredi düzenlemesinin kendilerine önemli katkıları olacağını dile getirdi.