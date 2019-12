İzmir esnafı zincir mağaza protestosuna hazırlanıyor

27 Aralık 2019

Nihat DELİBAŞI

İzmir Ticaret Odası (İZTO) aralık ayı olağan meclis toplantısında konuşan İZTO Başkanı Mahmut Özgener, dünya ekonomisinde yaklaşımların değiştiği bir dönem yaşandığını belirtti. Bu dönemde genişlemeci para politikalarıyla beraber sermaye akışının gelişmekte olan ülkelere yönelmesinin Türkiye ekonomisi için fırsat yarattığını söyleyen Özgener, “Yeter ki dersimizi iyi çalışalım” dedi.

Son 3 aydır ekonomideki yukarı yönlü gidişatın önümüzdeki yıl daha da hızlanacağının göstergesi olduğunu dile getiren Özgener, iş dünyası temsilcileri olarak MB'nin yaptığı faiz indirimlerini ticari kredi faizlerinin daha da aşağı çekilmesine zemin oluşturmasını beklediklerini dile getirdi. Özgener, “Faiz indirimi ekonomideki pozitif indirimi teyit ederken enflasyon oranlarının beklentilerin üzerinde iyileşmesi olası faiz indirimlerinin önünü açıyor. Enflasyonla mücadele ülkemiz ekonomisi için çok önemli. Sürdürülebilir büyümenin ön şartı da fiyat istikrarı. Bu nedenle enflasyonla kararlı bir şekilde mücadeleye devam edilmeli” diye konuştu.

"Nakliyecileri zor bir yıl bekliyor"

İZTO Meclis üyesi Rebii Akdurak ise 1 Ocak 2020’den itibaren nakliye sektörünü zor bir dönemin beklediği uyarısında bulundu. Akdurak ayrıca Ro Ro taşımcılığında İzmir Çeşme Limanı’nı işleten firmaya (Ulusoy) mahkum kalmalarını eleştirdi. İzmir Alsancak Limanı’nın Ro Ro gemilerine açılmasını talep eden Akdurak, “Çeşme’den çıkış demek, nakliyecilerin tek bir firmaya mecbur kalması demek. Rekabetçiliğin olduğu bir ortamda bu durum kabul edilemez” dedi. Bunun üzerine Mahmut Özgener ise konuyu yakından takip ettiklerini belirterek, “Sorun, geçmiş belediye başkanlığı döneminde UKOME’nin aldığı tırların Alsancak Limanı’na girmemesi kararından kaynaklanıyor. UKOME kararı yeni dönemle birlikte değişti. Ancak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kararın iptali için Uluslararası Nakliyeciler Derneği’nin Bakanlığa açtığı davanın sonuçlanmasını bekliyor. Sıkıntı buradan kaynaklanıyor. Çeşme’de faaliyet gösteren firmaya da ne kadar yanlış bir tutum içerisinde olduklarını ifade ettik. Çözüm için çalışmaları sürdürüyoruz” dedi.

5 Şubat 2020’de ortak ödül töreni düzenlenecek



İki yıldan bu yana başarılı İZTO üyelerinin ödüllendirildiği töreni gerçekleştiremediklerini hatırlatan İZTO Başkanı Mahmut Özgener, konuyla ilgili şunları söyledi: “Diğer oda başkanları ile birlikte olduğumuz ortamda ödül törenini, tüm odaların ortak yapmasını teklif ettim. Onlarda çok mutlu oldular. 5 Şubat 2020’de diğer odalarla beraber Kaya Termal Otel’de ödül törenimiz olacak. Ticaret Bakanımız, TOBB Başkanımız ve son Başbakanımızın da yer alacağı İzmir için güzel bir töreni, birlikte gerçekleştireceğiz.”

Beyaz eşyacılardan pankartlı eylem

İZTO Meclis Üyesi Metin Aztekin, beyaz eşya ve ayakkabıcı esnafının her köşe başına mağaza açmasının sektörde haksız rekabete neden olduğunu söyledi. Sektörün bir darbe de internet satışlarında yediğini anlatan Aztekin, “Zincir mağazaların her mahalle arasına girmesi ve her ürünü satması çok büyük sıkıntı. Bu böyle gitmez. Esnaf felç durumda. Şubat'a kadar bu konuda adım atılmazsa, İzmir ve Ege Bölgesi’ndeki beyaz eşya mağazalarında ‘herkes kendi işini yapmalı’ yazan büyük posterler asacağız. Protesto eylemi yapacağız. Bunun başka yolu yok” dedi. Geçtiğimiz günlerde hakkında açılan bir soruşturma nedeniyle gözaltına alınan ve serbest bırakılan İZTO Yönetim Kurulu Üyesi Mert Pala’nın İZTO Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeliği devamsızlık gerekçesiyle düşürüldüğü meclis toplantısında, odanın 2020 bütçesi 80 milyon TL olarak kabul edildi.