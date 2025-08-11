İzmir’de ekmeğe zam yapılırken, Halk Ekmek’te fiyatlar sabit tutuldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bünyesindeki Grand Plaza AŞ’ye bağlı olarak hizmet veren Çiğli’deki Halk Ekmek Fabrikası tarifesinde değişikliğe gitmedi.

İzmir'de ekmek fiyatı 12 buçuk liradan 15 liraya yükseltilirken, Halk Ekmek'te ekmek 8 liradan satılmaya devame dilecek.

'Dayanabildiğimiz kadar dayanacağız'

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Halk Ekmek Fabrikası Müdürü Ali Kalmış, İzmir'de ekmeğin 15 liraya çıktığını anımsatarak şunları söyledi:

- İzmir Fırıncılar Odası’nın 200 gramlık ekmeği 15 liradan satma kararı bakanlıkça da onaylandı. Şu an İzmir çevresinde uygulanmaya başlandı. Haklılar belki. Enerji ve girdi maliyetlerinin yüksek olması fırıncı arkadaşları bu kararı almaya itmiş olabilir.

- Ancak biz de Başkanımız Dr. Cemil Tugay’ın talimatı doğrultusunda bu maliyetler karşısında dayanabildiğimiz kadar dayanarak 210 gramlık ekmeği 8 liradan satmaya devam edeceğiz. Bu dönemde geçim çok zor. Halkımızın da en temel ihtiyacı ekmek. Biz de halkımızın yanındayız.”

İzmir Halk Ekmek'te fiyatlar nasıl?

Çiğli’deki Halk Ekmek Fabrikası, saatte 5 bin, günde 160 bin ekmek üretme kapasitesiyle çalışıyor.

El değmeden üretilen ekmekler, 108 Halk Ekmek satış noktası aracılığıyla yurttaşların sofralarına ulaştırılıyor.

Halk Ekmek Fabrikası’nda üretilen 210 gramlık normal ve kepekli ekmek 8 lira, 450 gramlık tam buğday unlu ve çavdarlı ekmek 25 lira, 450 gramlık glütensiz (fenilketonüri) ekmek 35 lira, 1 kilogramlık karakılçık ekmeği 75 lira ücretle satışa sunuluyor.