İzmir ile Kocaeli arasında teknoloji koridoru kuruluyor

02 Haziran 2020

Nihat DELİBAŞI/İZMİR

Online olarak gerçekleşen Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) mayıs ayı meclis toplantısına katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bu yılın ilk 4 ayında İzmir’e verilen yatırım teşviklerinin geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 93 artış gösterdiğini açıkladı. Bu teşvikler sayesinde 3 milyar liralık sabit yatırımla 4 bin kişilik istihdam sağlanacağını kaydeden Varank, ayrıca Kocaeli’den İzmir’e teknoloji koridoru kurulacağını, burada oluşacak bilgi birikimiyle küresel arenada rekabetçi bir teknoloji üssü oluşturmanın peşinde olduklarını belirtti.

Meclis üyelerine hitap eden Bakan Varank, yaz aylarıyla birlikte ekonomide hissedilir bir canlanma öngördüklerini kaydetti. Koronavirüs salgını sonrası Türkiye’nin üretim kabiliyeti, lojistik avantajı ve dinamik iş gücü ile cazibe merkezi haline geleceğini dile getiren Varank, “Sahip olduğumuz bu artıları, somut ve sonuç alabileceğimiz işlere dönüştürmeliyiz. Biz bakanlık olarak üretimde istikrarı ve rekabeti artıracak politikalarla reel sektörün yanında olacağız” diye konuştu.

“Yüksek potansiyele sahip”

Bu senenin ilk dört ayında İzmir’e verilen yatırım teşviklerinin, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 93 arttığını, bu teşvikler sayesinde 3 milyar liralık sabit yatırımla bin yeni istihdam sağlanacağını ifade eden Varank, “Yatırım iştahınızın önümüzdeki süreçte de katlanarak artmasını bekliyoruz. İzmir sadece yatırımla değil, inovasyonla da gelişsin istiyoruz. Bu noktada Kocaeli’nden İzmir’e teknoloji koridoru kurduk. Burada oluşacak bilgi birikimiyle küresel arenada rekabetçi bir teknoloji üssü oluşturmanın peşindeyiz. Üretken gençlerin teknoloji geliştirmede öncü rol oynayacağına inancımız tam” dedi.

Model fabrika ekim ayında hazır olacak

Bakan Varank ayrıca EBSO ve İzmir Ticaret Odasının Bakanlık desteğinde başlattıkları model fabrika tadilatının eylül ayında tamamlanacağın ve ekimden itibaren fabrikada hem kesikli hem de sürekli üretime ilişkin teorik ve pratik eğitimler verileceğini aktardı. İzmir’de kurdukları Yenilik Merkezi hakkında da bilgi veren Varank, “Bu merkezi de inşallah kasım ayında açacağız. Model Fabrika ve Yenilik Merkezi’nin faaliyete geçmesiyle Ege Bölgesi sanayicilerinin verimliliği ve rekabet gücü artacak. İzmir’de temel mottomuz çevresel hassasiyetleri gözeten yeşil ve mavi büyümenin bir arada gerçekleşmesi. Buradan hareketle 25 milyon liralık bütçeyle sanayide sürdürülebilir üretim tekniklerini yaygınlaştırmak için çağrıya çıkacağız” dedi.

Varank, Türk Standartları Enstitüsü ile birlikte sanayicilerin normalleşme sürecinde alması gereken önlemlere yönelik hazırladıkları kılavuz hakkında da bilgi vererek “Tedbirleri yerine getiren firmalara ‘COVID- 19 Güvenli Üretim Kalite Belgesi’ vereceğiz. Kılavuzu açıklayalı bir hafta oldu. Şimdiden 45 sanayici belge için başvurdu” diye konuştu.

“İHRACAT SEFERBERLİĞİ BAŞLATILMALI”



EBSO Başkanı Ender Yorgancılar, üretim çeşitliliği çok fazla olan ülkemizin, İngiltere’nin AB’den ayrılmasının ardından ortaya çıkan fırsatları değerlendirebilmesi için ihracat destek seferberliği teşvik sistemi uygulanması çağrısında bulundu. Sanayicinin sıkıntılarına da değinen Yorgancılar, COVID-19’un meslek hastalığı sayılması gerektiğini belirtirken, devletten alacakların hızlı biçimde ödenmesinin önemine dikkat çekti. Yorgancılar ayrıca YEKDEM’deki fiyatlandırma mekanizmasının sanayiciyi mağdur ettiğini söyledi. Yorgancılar ayrıca koronavirüs salgını sonrası uygulamaya konan kısa çalışma ödeneği destekleme süresinin uzatılması ve peşin vergi uygulamasının ertelenmesi talebinde bulundu.