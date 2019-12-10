İzmir-İstanbul Otoyolu havayoluna alternatif oldu
İstanbul-İzmir arasındaki mesafeyi 3.5 saate düşüren otoyol, iş dünyası temsilcileri için havayoluna alternatif oldu. Ege İhracatçı Birlikleri İstanbul ziyaretlerinde havayolu yerine yeni otobanı kullanmak için araç satın aldı. Kentteki diğer kurumların da benzer adımlar atması bekleniyor.
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