İzmir kalifiye yatırımları çekip 'Kaliforniya’ olacak

03 Ağustos 2018

ÖZLEM ERMİŞ BEYHAN

Yeni yatırımlarında rotayı İzmir’e çeviren şirket sayısında dikkat çekici bir artış var. Ege Genç İşadamları Derneği (EGİAD) Başkanı Aydın Buğra İlter, bu trendi “İzmir’i Türkiye’nin Kaliforniya’sı haline getirmek için” bir fırsat olarak görüyor. Amaç yaşanacak şehir olarak bilinen İzmir’in “çalışılacak ve iş yapılacak şehir” imajını da güçlendirmek.

Aydın Buğra İlter, sivil toplum örgütlerinde görev almaya inanmış bir hukukçu. Ağırlıklı olarak şirketler hukuku üzerinde çalışıyor; aile işlerinin sürdürülebilirliği, iyi yönetişim, kurumsallaşma konuları ilgi alanı içinde. Kurumsal Yönetim Derneği, Aile İşletmeleri Derneği ve TÜRKONFED’de aktif çalışıyor. İlter, İzmir’in sanayileşme sürecini çok hızlı yaşadığını vurguladı ve şehrin girişimcilik ve inovasyon alanında büyük potansiyeli olduğunu söyledi. Bölgedeki teknoparklar, sanayi bölgeleri, insan kaynaklarındaki çeşitliliği, çok kozmopolit olmayan bir şehir olması şehre farklı fırsatlar sunuyor. EGİAD Başkanı, Sanayi 4.0 açısından birçok yerli ve yabancı şirketin yatırımda İzmir’i tercih ettiğini, birçok firmanın da sürdürülebilirlik hedefiyle üretim ve yönetim birimlerini şehre kaydırdığını söyledi. İlter, “EGİAD olarak bölgede Sanayi 4.0 ile ilgili toplantılar yapıyoruz. Bir çalışma grubu kurduk bu konuda. Bölge kendini bu alanda nasıl konumlandırmalı, nasıl bir yön çizmeli? Sadece üretim değil hizmetler, lojistik ve tarımda da dijital dönüşümü gerçekleştirebilmek önemli. Bu konuda biz de pozisyon almaya çalışıyoruz” dedi.

İstanbul’dan İzmir’e çok ciddi bir göç var

Türkiye’de büyümenin gayrimenkulden geldiğini belirten İlter, Türkiye’nin genelinin aksine İzmir’de gayrimenkul fiyatlarının arttığını söyledi. İş yapılabilir ve yaşanabilir bir şehir olarak İzmir’in farklılaştığını belirten EGİAD Başkanı, “İzmir’deki gayrimenkul fiyatlarının artış oranı dünyada en yüksek artışlar arasında... İzmir’in hikayesine yatırım yapılacak şehir aurasını da eklemek istiyoruz. İstanbul’dan İzmir’e çok ciddi bir göç var. Göç profilinin önemli bir kısmı serbest çalışan, ev ofisinden işini idare edebilen, yüksek eğitimli ancak işini İzmir’e taşımadığı için şehrin ekonomisine daha düşük katkısı var. Bir göç var ama biz bu göçü regüle etmek istiyoruz. Biz yatırımları da şehre çekmeyi hedefliyoruz” diye anlattı vizyonlarını.

Urla’da İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü kurulması bu vizyonun önemli bir ateşleyicisi. Bu Enstitünün genişleme bölgesinde Yüksek Teknoloji Üssü kuruluyor. EGİAD Başkanı gelişmeleri yönetmek için 80 milyon TL sermayeli bir şirket kurulduğunu hatırlattı. “Mevcut enstütü bünyesindeki teknoparkta daha çok start up tarzı girişimler var, Yüksek Teknoloji Üssü’nde daha büyük şirketlerin teknoloji merkezleri, teknolojik üretim merkezlerinin olması planlanıyor” diyen İlter bu gelişme ile ilgili EGİAD olarak çok heyecanlı olduklarını vurguladı. İlter, “Umarız ki başladığı hızda devam eder proje. Seçim öncesi lansmanı yapıldı. Seçim gündemi ile bir duraksama oldu. Arzumuz artık ekonomi gündemine geri dönülmesiyle bu konuya da odaklanılması. İstihdamı artıracak, bölgede bir ekosistem yaratacak, İzmir’i bölgenin Kaliforniya’sı haline getirme yolunda çok önemli bir proje bu” dedi.

Önce ihraç ettiğimiz beyinleri geri döndürelim

“İzmir’in ihraç ettiği birçok beyin var. Önce o beyinleri şehre geri çekmek istiyoruz. 30-45 yaş arası iyi eğitimli beyaz yakalı profili hedefliyoruz. Hazırlattığımız rapora göre, bir beyaz yakalının en büyük gideri olan özel okul ücretleri İzmir’de yüzde 40 daha düşük. Girişimcilik konusuna da çok önem veriyoruz. EGİAD’ın bir melek yatırım ağı var. Hazine’ye akredite bu ağ, tüm girişim fikirlerini değerlendiriyor ve mentörlük veriyoruz. Bugüne kadar 7 girişime yatırım yaptık. Yeni girişimleri şehre çekmek istiyoruz.”