İzmir Serbest Bölgesi'nde istihdam 3 yılda yüzde 111 arttı
Son 5 yıldır hızlı bir büyüme trendi yakalayan İzmir Serbest Bölgesi, bu yılın ilk 4 ayında da ticaret hacmini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50 artırdı.
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