ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
28 °C
  • Haberler
  • Ekonomi
  • İzmir Serbest Bölgesi'nde istihdam 3 yılda yüzde 111 arttı

İzmir Serbest Bölgesi'nde istihdam 3 yılda yüzde 111 arttı

Son 5 yıldır hızlı bir büyüme trendi yakalayan İzmir Serbest Bölgesi, bu yılın ilk 4 ayında da ticaret hacmini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50 artırdı.

İzmir Serbest Bölgesi'nde istihdam 3 yılda yüzde 111 arttı
Paylaş Tweetle Paylaş E-Bülten A+ A-

Dunya.com sitesinde yer alan özel içeriklere erişim hakkı 'dijital abonelik' üzerinden sağlanabilmektedir.

Dunya.com'a abone olmak istiyorum
Sadece bu içeriğe erişmek istiyorum
Zaten aboneyseniz giriş yapmak için tıklayın.

eDünya abonesiyseniz dunya.com'a giriş yaparak özel içeriklere erişebilirsiniz.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap