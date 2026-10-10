İzmir Ticaret Borsası Başkanlığına Ömer Gökhan Tuncer seçildi

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İzQ İnovasyon Merkezi'ndeki seçimlerde, borsa yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu asil ve yedek üyeleri, meclis başkanı, başkan yardımcıları ve katip üye, disiplin kurulu asil ve yedek üyeleri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genel Kurulu asil ve yedek delegeleri ile meslek komiteleri başkan ve yardımcıları belirlendi.

Yönetim Kurulu Başkanlığı için yapılan oylamada Ömer Gökhan Tuncer 36 oy alarak başkanlığa seçildi. Diğer aday Barış Kocagöz 16 oy alırken, 1 oy geçersiz sayıldı.

İTB'de 2026-2030 döneminde görev yapacak yönetim kurulu asil üye listesinde Nihat Sağır, Deniz Celep, Ali Koyuncuoğlu, Mustafa Elmas, Erdem Barış Kılıç, Suat Yıldırım, Ezgi Ulusoy Yılmaz, Evren Bayraktar, Onur Uçak ve Necati Polat yer aldı.

Meclis başkanlık divanı seçiminin gerçekleştirildiği dönemin ilk meclis toplantısı, en yaşlı üye Mümin Yavuz başkanlığında yapıldı.

Toplam 53 meclis üyesinden 52'sinin oy kullandığı seçimde 30 oy alan Bülent Uçak Meclis Başkanı seçildi. Adaylardan Özhan Şen 20 oy alırken, 2 oy geçersiz sayıldı. Meclis başkan yardımcılıklarına Erol Avni Bozkurt ve Murat Şenay, katip üyeliğe ise Erbey Zeki Ergen getirildi.

Disiplin Kurulu asil üyeliklerine Ahmet Tuğrul Başer, Sonnur Kırmızıoğlu, Müfit Uz, Emrullah Hasdemir, Yasin Çakmak ve Hanif Pehlivanoğlu seçildi. TOBB Genel Kurulu asil delegeleri ise Erdinç İnan Yılmaz, Engin Nostar, Aydın Arıkök, Abdullah Atar, Satılmış Ömeroğlu, Sebahettin Dumlu, Ali Özcan, Eren Aka ve Nuri Kahya'dan oluştu.

İTB Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gökhan Tuncer, seçimlerin ardından yaptığı konuşmada, borsa üyelerinin desteğine teşekkür ederek, yeni dönemde ortak akıl ve dijitalleşme vurgusu yaptı.

Tarımda dijital dönüşümün önemine değinen Tuncer, Türkiye'nin tarımsal hasılada Avrupa'da lider ülkelerden biri olmasına rağmen tarımsal ticaretin dijitalleşmesinde potansiyelin tamamının kullanılamadığını belirtti.

Meclis Başkanı Bülent Uçak da seçimlerin tamamlanmasıyla birlikte kurum kültürünün ve birlikteliğin ön plana çıkacağını ifade etti.

Seçim sonuçlarının ardından ayrım gözetmeksizin çalışacaklarını dile getiren Uçak, köklü gelenekleri geleceğin teknolojisi ve yenilikçi üretim anlayışıyla buluşturmayı hedeflediklerini, sektörün sorunlarını çözüm odaklı takip etmeyi sürdüreceklerini vurguladı.