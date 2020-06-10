İzmir ve Gebze'nin teknoloji birliği 25 milyar dolarlık değer üretecek

10 Haziran 2020

NİHAT DELİBAŞI/İZMİR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’nin otomobili tanıtım toplantısında İzmir ile Gebze arasında kurulacağını ilan ettiği Teknoloji Vadisi projesi adım adım hayata geçiyor. Tam zamanlı 40 bin nitelikli Ar-Ge personelinin istihdam edilmesi ve yıllık 25 milyar dolarlık değer üretmesi hedeflenen teknoloji vadisinde ilk adım; Gebze Bilişim Teknolojileri Üssü ve İzmir Teknoloji Üssü Anonim Şirketi’nin birleşmesi ile atıldı. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) kampus alanında yer alan 9 bin 600 dönüm arazinin, Teknoloji Vadisi’ne tahsis edilmesi planlanıyor.

Bu arazinin Teknoloji Geliştirme Bölgesi ilan edilmesi ile ilgili çalışmalar ise hızla devam ediyor. İlk kazmanın yıl içinde vurulması hedeflenen teknoloji vadisinde insansız hava araçlarından, film efektlerine, robot tasarımlarından, ilaç ve aşı geliştirmeye, yazılımdan biyoteknolojiye kadar katma değeri yüksek ürün üreten bir merkez hayata geçirilmiş olacak.

Teknoloji Vadisi projesinin hayata geçirilmesinde önemli sorumluluklar üstlenen İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Rektörü ve Teknopark İzmir Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yusuf Baran DÜNYA’ya yaptığı açıklamada, İYTE olarak 2018 verilerine göre 2019’da üniversite sanayi iş birliğinde yürütülen proje sayılarının yüzde 630 arttığını söyledi. Baran, üniversite-sanayi işbirliği ile yürütülen projelerin bütçesinde ise yüzde 340 artış kaydettiklerini belirtti.

“Teknopark İzmir’in cirosu 1,1 milyar lirayı aştı”

2004’te kurulan Teknopark İzmir’in son 1,5 yılda ihracatını yüzde 100, cirosunu yüzde 238 ve tam zamanlı Ar-Ge personel istihdamını yüzde 20 artırdığını kaydeden Yusuf Baran , ayrıca ciroda 1,1 milyar TL’yi aştıklarını belirtti. Teknopark İzmir’in yüzde 99.8 doluluk oranı ile ülkenin doluluk oranı en yüksek teknoparklarından biri olduğunu söyleyen Baran, mevcut firmaların genişleme taleplerinin yanı sıra yurt dışından da önemli firmaların yer talepleri olduğunu vurguladı.

“Bilim ve teknolojiyle İzmir ihracatta güçlü kent olur”

Gebze’de bulunan bilişim vadisi ile İYTE’de kurulması hedeflenen teknoloji vadisini birleştirerek ortak bir hat kurduklarını belirten Rektör Baran, “İzmir’in, son 20 yılı incelendiğinde ihracatımızın ancak 2 kat civarında bir artış gösterdiğini görüyoruz. Bu büyümenin, bilimin ve teknolojinin hayatın her alanında bu kadar etkin ve söz sahibi olduğu bir dönemde, çok daha güçlü olması sağlanabilir. İhracatta artış ve ekonomik büyümeyi sağlamanın temel yolu; teknolojik ürünlerin, bilimin ve aklın ışığında üretilmesi ve ürettiğimiz ürünlerin de mutlaka katma değeri yüksek ürünler olması” diye konuştu. Teknoparkın, İzmir’in ve ülkenin ekonomik büyümesine önemli katkılar sunacağına inandıklarını ifade eden Baran, “Bunun için Gebze’deki Bilişim Vadisi Şirketi ile İzmir Teknoloji Üssü Şirketi birleşti. Bu projeye, İYTE kampüsünden 9 bin 600 dönüm arazi tahsis etmeyi planlıyoruz. Bölgenin teknoloji geliştirme bölgesi ilan edilmesine paralel devam eden çalışmayla birlikte nihai hedef; 40 bin tam zamanlı nitelikli Ar-Ge personelinin istihdam edildiği ve yılda 25 milyar dolar değer üreten bir teknoloji vadisini hayata geçirmek” diye konuştu.