İzmir Yenifoça Yat Limanı Projesi ile Adana'da jeotermal sahası ihale edilecek

17 Ekim 2020

Adana'da jeotermal kaynak arama ruhsatlı saha için ihaleye çıkıldı.

Adana Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Adana'nın Kozan ilçesinde 2 bin 400 hektar alana sahip jeotermal kaynak arama ruhsatlı saha açık teklif usulüyle ihaleye çıkarıldı.

Muhammen bedeli 51 bin 317 lira olarak belirlenen sahanın ihalesi, 3 Kasım Salı günü saat 10.00'da Adana Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek.

İzmir Yenifoça Yat Limanı Projesi ihale edilecek

İzmir Yenifoça Yat Limanı Projesi'nin yap-işlet-devret modeliyle yaptırılması için ihaleye çıkılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, kapalı teklif alma usulüyle yapılacak ihaleye katılmak isteyenler projeye ait ihale dosyalarını 25 Ekim'den itibaren Bakanlıkta görebilecek. İhalelere iştirak etmek için 5 bin lira bedelle ihale dosyası alınması gerekecek.

İstekliler, tekliflerini 17 Aralık'ta saat 10.00'a kadar kendileri veya vekilleri aracılığıyla Bakanlıktaki görevlilere teslim edecek. Bu tarihten sonra posta, kargo gibi yollarla yapılacak başvurular kabul edilmeyecek.

İzmir Yenifoça Yat Limanı Projesi'nin yap-işlet-devret modeliyle yaptırılması ihalesi için geçici teminat tutarı 150 bin lira olarak belirlenirken, projede kredi ve diğer harcamalar için Hazine garantisi verilmeyecek.

Kaynak: AA