İzmir YMM Odası Başkanı Zengin: Belirsizlikler artıyor dengeler değişiyor
İzmir Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanı Yaşar Zengin, “Türkiye’de ve Dünyada Ekonomi ve Piyasa Beklentileri” konulu toplantıda yaşanan ekonomik gelişmeleri, piyasa beklentilerini ve önümüzdeki döneme ilişkin fırsat ve riskleri değerlendirdi.
Özlem SARSIN-İZMİR
Yaşar Zengin, içinde bulunulan dönemde, hem Türkiye hem de küresel ekonomi açısından dengelerin hızla değiştiği, belirsizliklerin arttığı ve karar süreçlerinin zorlaştığı bir dönemdir olduğunu söyleyerek, “ Jeopolitik gelişmeler, finansal piyasalardaki dalgalanmalar, teknolojik dönüşüm, enerji maliyetleri ve küresel ticaretteki yeni dengeler hepimizi alışılagelmiş yöntemlerin dışına çıkmaya zorlamaktadır” dedi.
Dünya ekonomisinde belirsizliklerin arttığı bir dönemde ekonomik gelişmelerin yakından takip edilmesi ve iş insanlarının doğru bilgiyle desteklenmesinin büyük önem taşıdığını dile getiren Zengin, “ İzmir YMM Odası olarak; yalnızca meslek mensuplarımıza yönelik faaliyetlerle yetinmeyen, aynı zamanda iş dünyasıyla, kamu kurumlarıyla ve sivil toplum kuruluşlarıyla, birlikte düşünen ve birlikte üreten bir anlayışa sahibiz. Bizler, mesleki sorumluluğumuzu yerine getirirken, hizmet verdiğimiz işletmelerin sürdürülebilir büyümelerine katkı sunmayı da, sorumluluklarımız arasında görüyoruz” dedi.