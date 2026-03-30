İzmir YMM Odası Başkanı Zengin: Belirsizlikler artıyor dengeler değişiyor

Özlem SARSIN-İZMİR

Yaşar Zengin, içinde bulu­nulan dönemde, hem Türkiye hem de küresel ekonomi açı­sından dengelerin hızla değiş­tiği, belirsizliklerin arttığı ve karar süreçlerinin zorlaştığı bir dönemdir olduğunu söyle­yerek, “ Jeopolitik gelişmeler, finansal piyasalardaki dalga­lanmalar, teknolojik dönüşüm, enerji maliyetleri ve küresel ti­caretteki yeni dengeler hepi­mizi alışılagelmiş yöntemlerin dışına çıkmaya zorlamaktadır” dedi.

Dünya ekonomisinde belir­sizliklerin arttığı bir dönemde ekonomik gelişmelerin yakın­dan takip edilmesi ve iş insan­larının doğru bilgiyle destek­lenmesinin büyük önem ta­şıdığını dile getiren Zengin, “ İzmir YMM Odası olarak; yal­nızca meslek mensuplarımıza yönelik faaliyetlerle yetinme­yen, aynı zamanda iş dünyasıy­la, kamu kurumlarıyla ve sivil toplum kuruluşlarıyla, birlikte düşünen ve birlikte üreten bir anlayışa sahibiz. Bizler, mes­leki sorumluluğumuzu yerine getirirken, hizmet verdiğimiz işletmelerin sürdürülebilir bü­yümelerine katkı sunmayı da, sorumluluklarımız arasında görüyoruz” dedi.