İzmir'de 23 bin işçi grevde: Yollar trafiğe kapandı

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı iştiraklerde yaklaşık 23 bin çalışanı ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden sonuç çıkmaması üzerine greve çıkan işçiler eylemlerini bugün de sürdürdü.

İZELMAN, İZENERJİ ve EGEŞEHİR şirketlerinde çalışan Genel-İş'e üye binlerce işçi, sabah saatlerinden itibaren Konak Pier önünde toplandı. Daha sonra yürüyüşe geçen işçiler, sık sık slogan attı.

Konak Meydanı ve çevresinden Fevzi Paşa Bulvarı'na çıkan büyükşehir belediyesi çalışanları bir süre oturma eylemi yaptı. Eylem nedeniyle yol trafiğe kapandı. Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'na çıkan yollarda uzun araç kuyrukları oluştu.

Oturma eylemini sonlandıran işçiler, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın da makamının bulunduğu Kültürpark'a yürüdü. Bir süre Kültürpark'ta bekleyen işçiler, daha sonra basın açıklamasının yapılacağı Gündoğdu Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti. Öte yandan yürüyüş esnasında zaman zaman işçilerle bazı sürücüler arasında tartışmalar da yaşandı.

Hizmetler durdu

Grev nedeniyle şehir içi ulaşımda önemli bir görev üstlenen ESHOT otobüslerinin tamamına yakını kontak kapatınca duraklarda kuyruk oluştu.

Vatandaşların toplu ulaşımda metro, İZBAN, tramvay ve vapur seferlerine yöneldiği gözlendi.

Sefere çıkmayan ESHOT otobüsleri yerine İZULAŞ'a ait otobüslerle hizmet verildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu ulaşım araçlarında yoğunluk durumuna göre ek sefer düzenleneceğini duyurdu.

İşlerine kendi araçlarıyla gitmeyi tercih edenler de trafiğe neden oldu, Yeşildere, Altınyol ve Ankara Caddesi'nde araçlar yavaş ilerledi.

Otobüslerde yaşanan sıkıntı nedeniyle Karşıyaka ilçesindeki Bostanlı Vapur İskelesi'ne araçlarıyla gelmek durumunda kalan vatandaşlar, buradaki otoparkta yoğunluğa neden oldu.

Grev sonrası kentte temizlik, park ve bahçe, fen işlerinin yanı sıra mezbaha, kreş, aşevleri ve otoparklarda da bazı hizmetler durdu.

Grev 28 Mayıs'ta başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK'e bağlı Genel-İş arasında yaklaşık 23 bin işçiyi kapsayan toplu iş görüşmelerinden sonuç çıkmayınca sendika, 28 Mayıs gecesi grev kararını uygulamaya başlamıştı.

Dün Basmane Meydanı'nda toplanan işçiler, Kültürpark'ta eylem başlatmıştı.