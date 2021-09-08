İzmir’de Batı Anadolu Serbest Bölgesi kuruluyor

ANKARA(DÜNYA) - Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile İzmir sınırları içinde Batı Anadolu Serbest Bölgesi kuruldu.

Ayrıca Batı Anadolu Serbest bölgesini kurup işletmek üzere Batı Anadolu Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi Anonim Şirketi, 30 yıl süreyle yetkili kılındı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, serbest bölgenin İzmir’in Bergama ilçesinde yer alan Çandarlı Limanına 20 kilometre mesafede bulunduğunu bildirdi. Burada 4 milyar dolarlık ticaret hacmi ve 20 bin kişilik istihdam hedeflendiğinin altını çizen Bakan Muş, “İzmir ve bölge ekonomisinin canlandırılmasını öngörüyoruz” dedi.

Bakanlık olarak, yüksek katma değerli üretime yönelik yatırımlar için cazibe merkezi olabilecek yeni serbest bölgeler kurulması için çalışmalara devam ettiklerine değinen Muş, “Buradaki temel amacımız, serbest bölgelerin ülkemiz ekonomisine sağladığı pozitif katkıyı artırmak” diye konuştu.