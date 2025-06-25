İzmir'de belediyeye bağlı üç atık tesisine 9,3 milyon TL ceza!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı üç katı atık tesisine toplamda 9 milyon 348 bin 630 lira idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Bakanlık açıklamasına göre; Tire Karateke Atık Depolama Sahası, Harmandalı Katı Atık Bertaraf Tesisi ve Bergama Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi'nde gerçekleştirilen denetimlerde mevzuata aykırılıklar tespit edildi.

Mevzuata aykırı şekilde atık döküldüğü tespit edildi

Tire'de, "ÇED Olumlu" kararı verilen alana, mevzuata aykırı şekilde atık döküldüğü belirlendi. Daha önce de benzer ihlaller sebebiyle işlem yapılan belediyeye bu kez 5 milyon 609 bin 178 lira ceza kesildi.

Harmandalı'daki tesiste ise çevre izni ve lisansı bulunmadığı, çevreye atıkların yayıldığı ve mahkeme kararına rağmen atık depolamaya devam edildiği tespit edildi. Bu nedenle 1 milyon 869 bin 726 lira ceza uygulandı.

Bergama'daki tesiste de kapasite üstü alım yapıldığı ve atıkların geri kazanım yapılmadan doğrudan bertaraf edildiği belirlendi. Ayrıca, sahadan çevreye atık yayılımı olduğu da saptandı. Tesisin işletmecisi firmaya 1 milyon 869 bin 726 lira ceza verildi.