İzmir'de ekmek fiyatlarına zam!

İzmir’de yılbaşı sonrası gelen zamlarla birlikte ekmek fiyatları da arttı. İzmir Fırıncılar Odası Başkanı Kemal Sırtı, artan maliyetler karşısında 200 gram ekmek fiyatının 10 TL’den 12,5 TL’ye yükseldiğini duyurdu.

Kemal Sırtı, ekmek fiyatlarında yapılan artışın gerekçesini açıklarken, yalnızca un ve mayanın değil, diğer tüm yan giderlerdeki artışın da dikkate alındığını belirtti.

Sırtı, “Ekmeğin girdisi denilince akla sadece un ve maya gelmesin. Akaryakıt, kira, çalışan ücretleri, SGK primleri gibi toplam 41 çeşit maliyet kalemi var. Bu giderlerde ortalama yüzde 50 oranında bir artış yaşandı. Ancak İzmir’deki toplumsal dengeyi gözeterek ve ekonomik zorluk çeken vatandaşlarımızı düşünerek fiyat artışını yüzde 25 ile sınırlı tuttuk” dedi.

“Ekmeği fiyatlandırırken ortak karar alıyoruz”

Sırtı, ekmek fiyatlarının belirlenmesinde İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) ve İzmir Ticaret Borsası gibi kuruluşlarla ortak hareket ettiklerini belirtti. “Ekmek fiyatını belirlerken ince eleyip sık dokuyoruz. Tüm maliyet artışlarına rağmen mümkün olduğunca fiyat artışından kaçınmaya çalışıyoruz, ancak sürdürülemez bir maliyet yüküyle karşı karşıyayız” ifadelerini kullandı.

Ekmek fiyatlarındaki bu artışın, İzmirli vatandaşlar üzerinde nasıl bir etki yaratacağı merak konusu.