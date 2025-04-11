İzmir’de toplu taşımaya zam! İşte güncel bilet fiyatları...

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) oybirliğiyle toplu taşıma ücretlerine zam kararı aldı.

UKOME’nin toplu taşıma zammı yarın (12 Nisan Cumartesi) itibarıyla geçerli olacak.

Yeni tarifeye göre; tam biniş ücreti 25 liraya yükseldi. Öğrenci biniş ücreti 10 lira oldu.

Öğretmen tarifesi ile öğrenci abonman kartının fiyatı ise zam yapılmadı.

İzmir'de toplu taşıma ücretleri ne kadar oldu?

* İzmirim Kart ile tam biniş ücreti 25 TL’ye yükseldi.

* Öğretmen biniş ücreti: 17,72 TL olarak sabit kaldı.

* 60 yaş üzeri vatandaşlar için biniş ücreti 20 TL oldu.

* Öğrenci biniş ücreti 10 TL olarak belirlendi.

* 60 yaş tarifesinde yüzde 12,87 oranında artış yapıldı.

* Öğrenci tarifesinde yüzde 16,55 oranında artış gerçekleşti.

* 65 yaş ve üstü binişler ücretsiz olmaya devam edecek.

* Öğrenci Abonman Kartı (aylık 100 biniş/480 TL) fiyatı değişmedi.