İzmir'de toplu ulaşıma zam
İzmir’de yeni toplu taşıma tarifelerine göre, 6,50 lira olan tam biniş ücreti, 7,10’a çıkarıldı.
İHA
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İzmir’de toplu taşıma ücretlerinde yeni tarifeler belirlendi.
İzmir’de merkez ilçelerdeki otobüs, metro, vapur, tramvay tam biniş ücretleri 6,50 TL’den 7,10’a yükseldi.
İlk binişte 7,10 TL ödeyen yolcu, ilk aktarmada 1,31, ikinci aktarma da ise 0,98 kuruş ödeyecek. Üçüncü ve sonraki aktarmalarda ise ücret alınmayacak.
Tarifeye göre 2,20 TL olan öğrenci ilk biniş ücretleri de 2,40’a çıktı. Öğrenciler, herhangi bir aktarma durumunda ikinci bir ücret ödemeyecek.