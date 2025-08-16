İzmir'de ulaşıma zam geldi!
Son dakika gelişmesi... İzmir'de 1 Eylül'den itibaren geçerli olmak üzere şehir içi toplu ulaşıma zam yapıldı. Zamla birlikte tam biniş ücreti 25 TL'den 30 TL'ye, öğrenci biniş ücreti 10 TL'den 15 TL'ye, öğretmen biniş ücreti 17,72 TL'den 20 TL'ye, 60 yaş üstü biniş ücreti ise 20 TL'den 25 TL'ye yükseltildi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından ağustos ayı olağan meclis toplantısının üçüncü birleşiminde alınan kararlarla kentteki toplu ulaşım tarifeleri düzenlendi.
Söz konusu yeni düzenlemeyle tam biniş ücreti 25 liradan 30 liraya, öğrenci biniş ücreti 10 liradan 15 liraya, öğretmen biniş ücreti 17,72 liradan 20 liraya, 60 yaş üstü biniş ücreti ise 20 liradan 25 liraya yükseltildi.
Bunun yanında, aylık öğrenci abonman kontör ücreti de 4,80 liradan 6,34 liraya çıktı.
Öte yandan, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin aldığı karar doğrultusunda İZBAN’da 90 dakika aktarma ve Halk Taşıt uygulamaları kaldırılmıştı.