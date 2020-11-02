İzmir'e 5 milyon liralık ek ödenek

02 Kasım 2020

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "İzmir'deki deprem dolayısıyla sosyal yardım alanında geçen cuma 5 milyon lira kaynak aktarmıştık AFAD ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ödeneklerine ilaveten. İnşallah bugün bir 5 milyon lira daha yardım ödeneği aktaracağız." dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk "Kreşlerimiz ve anaokullarımız da Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından öncelendi. Hasar tespiti tamamlanmış olan kreşlerimiz ve anaokullarımız hizmetlerine devam edecekler. Öncelikli olarak onların hasar tespitleri yapılacak." diye konuştu.

Bakanı Selçuk "Kamu misafirhanelerinde 7 bini aşkın kapasitemiz var. Bu rakam ihtiyaca göre daha da artırılacak. Kış geliyor, vatandaşlarımızı yurtlarda kalmaya yönlendiriyoruz." dedi.

Kaynak: AA