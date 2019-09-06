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İzmir'e Çin ve Hindistan'dan “şirket” akını

İzmir Enternasyonal Fuarı, bu yıl görkemli konuk ve partnerleri ile gövde gösterisi yapacak. Dünyanın en kalabalık iki ülkesini ağırlayan fuarda yoğun bir ticari program var.

İzmir'e Çin ve Hindistan'dan “şirket” akını
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