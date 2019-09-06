İzmir'e Çin ve Hindistan'dan “şirket” akını
İzmir Enternasyonal Fuarı, bu yıl görkemli konuk ve partnerleri ile gövde gösterisi yapacak. Dünyanın en kalabalık iki ülkesini ağırlayan fuarda yoğun bir ticari program var.
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