İzmir’in geleceği ‘İzmirMeets’de konuşulacak
İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Ticaret Odası ve Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı iş birliğiyle düzenlenen “İzmirMeets”, kenti geleceğin üretim, girişimcilik ve yenilik merkezi yapma vizyonunu buluşturacak. Dr. Cemil Tugay, kentin teknoloji ve inovasyonda kararlılıkla yükseldiğini belirtti.
Özlem SARSIN - İZMİR
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ve Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt, 19 Kasım’da Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde “Teknoloji ve İnovasyon” temasıyla düzenlenecek “İzmirMeets” etkinliği öncesi basın toplantısı düzenledi. İzmir’i yeniliğin, üretimin ve geleceğin başkenti yapma hedefinde olduklarını belirten Başkan Tugay, “İzmir’in geleceği için tarihi bir buluşma olacak” dedi.
“İzmir, teknoloji ve inovasyon alanında kararlılıkla yükseliyor”
İzmirMeets’in, her yıl çağın öne çıkan bir başlığını ele alarak İzmir’in potansiyelini, üretkenliğini ve yenilikçi gücünü görünür kılan bir platform haline geldiğini vurgulayan Başkan Tugay, “İzmir, bugün sadece Türkiye’nin üçüncü büyük kenti olmasının çok ötesinde aynı zamanda yenilikçi düşüncenin, girişimciliğin ve teknolojik gelişimin de güçlü merkezlerinden biri haline gelmiş bir şehir. Kentimizde 10 üniversite ve 190 bini aşkın öğrencimiz var. 5’i faal olmak üzere 6 teknoloji geliştirme bölgemizde 600’den fazla firma ve 5 bini aşkın çalışan üretim yapıyor. 99 Ar-Ge merkezi ve 24 tasarım merkeziyle İzmir, Türkiye’deki Ar-Ge kapasitesinin yüzde 8’ine sahip. Son üç yılda kentimizden bin 350 patent başvurusu yapılmış, 400’den fazlası da tescillenmiş durumda. İzmirli girişimcilerin aldığı yatırım miktarı, 2020’de yalnızca 330 bin dolarken, 2023’te 17 milyon dolara yükseldi. Bu tablo, İzmir’in teknoloji ve inovasyon alanında kararlılıkla yükseldiğini gösteriyor. Belediye olarak biz de bu yükselişi destekleyecek adımlar atıyoruz” diye konuştu.
İnovasyonun kültür olarak en zor var olacağı alanlardan birinin de kamu kurumları olduğunu, kamu kurumlarının değişime fazla açık olmadığını dile getiren Başkan Tugay, “İzmir Büyükşehir Belediyesi ailesi olarak çok yoğun bir şekilde kurum için inovasyon kültürünü geliştirip yerleştirme çabasındayız. İzmirMeets bu anlamda da şehrimizde farkındalık sağlayacak. Etkinliğimize önemli ve değerli konuklar gelecek. Onların dünyada inovasyon ve teknoloji ile ilgili anlatacakları bizim de gençlerimize, bu alanda çalışan özel sektör temsilcilerine, bilim insanlarına, akademisyenlere rehber olacağını; akıllarında yeni pencereler açacağını düşünüyorum” dedi.
“Öncü şehir İzmir”
Her yıl farklı bir tema etrafında şekillenecek buluşmaların, sadece sektörleri değil, düşünce biçimlerini de dönüştürmeyi hedeflediğini belirten İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, şöyle konuştu: “2025 yılı temamız ‘Teknoloji ve İnovasyon’, İzmir’in bugünkü eğilimlerini değil, gelecekteki yerini de tarif ediyor. Etkinliğimizde, geleceğin dünyasını bugünden şekillendiren liderler, girişimciler, akademisyenler ve vizyoner gençler bir araya gelecek. Kentimizin ekonomisi, 100’ü aşkın Ar-Ge ve tasarım merkeziyle büyüyor. Start-up ekosistemimiz sadece fikir değil, çözüm üretiyor. Üniversitelerimiz gençlerin geleceği inşa ettiği merkezler haline geliyor. Bu tablo, İzmir’in artık sadece bir katılımcı kent değil, bir öncü şehir olduğunun göstergesi. Bu yılki İzmirMeets’in ana felsefesi, teknolojiye anlam katan insanları bir araya getirmek. Organizasyon, gençlerimize, onların özgür düşünebilen ve hayal kurabilen zihinlerine yatırım olacak. Küresel ekonomilerin daraldığı, dönüşümün hızlandığı bu dönemde İzmir bir kez daha yol gösteren şehir rolünü üstlenecek. İzmirMeets, bu vizyonun ilk somut adımı.”
“Katma değer üretmek için bu yola çıktık”
Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt ise “İzmirMeets, üç aydır üzerine çalıştığımız bir proje. Teknolojinin geldiği noktayı artık hepimiz biliyoruz. Biz de buradan hareketle şehrimize ne kadar faydalı oluruz, ne kadar katma değer üretebiliriz, ne kadar değer katabiliriz diye yola çıktık. İzmirMeets, geleneksel hale gelecek ve her sene farklı bir tema olacak. Böyle bir projeye ön ayak oldukları için Başkan Tugay ve Başkan Özgener için teşekkür ederim” dedi.