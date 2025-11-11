Google Haberler

İzmir’in geleceği ‘İzmirMeets’de konuşulacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Ticaret Odası ve Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı iş birliğiyle düzenlenen “İzmirMeets”, kenti geleceğin üretim, girişimcilik ve yenilik merkezi yapma vizyonunu buluşturacak. Dr. Cemil Tugay, kentin teknoloji ve inovasyonda kararlılıkla yükseldiğini belirtti.

İzmir’in geleceği ‘İzmirMeets’de konuşulacak

Özlem SARSIN - İZMİR

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İz­mir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özge­ner ve Ege Ekonomiyi Geliştir­me Vakfı Yönetim Kurulu Baş­kanı Hasan Küçükkurt, 19 Ka­sım’da Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde “Teknoloji ve İnovasyon” temasıyla düzen­lenecek “İzmirMeets” etkinliği öncesi basın toplantısı düzenle­di. İzmir’i yeniliğin, üretimin ve geleceğin başkenti yapma hede­finde olduklarını belirten Baş­kan Tugay, “İzmir’in geleceği için tarihi bir buluşma olacak” dedi.

“İzmir, teknoloji ve inovasyon alanında kararlılıkla yükseliyor”

İzmirMeets’in, her yıl çağın öne çıkan bir başlığını ele ala­rak İzmir’in potansiyelini, üret­kenliğini ve yenilikçi gücünü görünür kılan bir platform ha­line geldiğini vurgulayan Baş­kan Tugay, “İzmir, bugün sadece Türkiye’nin üçüncü büyük ken­ti olmasının çok ötesinde aynı zamanda yenilikçi düşüncenin, girişimciliğin ve teknolojik geli­şimin de güçlü merkezlerinden biri haline gelmiş bir şehir. Ken­timizde 10 üniversite ve 190 bi­ni aşkın öğrencimiz var. 5’i fa­al olmak üzere 6 teknoloji geliş­tirme bölgemizde 600’den fazla firma ve 5 bini aşkın çalışan üre­tim yapıyor. 99 Ar-Ge merkezi ve 24 tasarım merkeziyle İzmir, Türkiye’deki Ar-Ge kapasitesi­nin yüzde 8’ine sahip. Son üç yıl­da kentimizden bin 350 patent başvurusu yapılmış, 400’den fazlası da tescillenmiş durum­da. İzmirli girişimcilerin aldığı yatırım miktarı, 2020’de yalnız­ca 330 bin dolarken, 2023’te 17 milyon dolara yükseldi. Bu tab­lo, İzmir’in teknoloji ve inovas­yon alanında kararlılıkla yük­seldiğini gösteriyor. Belediye olarak biz de bu yükselişi des­tekleyecek adımlar atıyoruz” di­ye konuştu.

İnovasyonun kültür olarak en zor var olacağı alanlardan biri­nin de kamu kurumları olduğu­nu, kamu kurumlarının deği­şime fazla açık olmadığını di­le getiren Başkan Tugay, “İzmir Büyükşehir Belediyesi ailesi olarak çok yoğun bir şekilde ku­rum için inovasyon kültürünü geliştirip yerleştirme çabasın­dayız. İzmirMeets bu anlamda da şehrimizde farkındalık sağla­yacak. Etkinliğimize önemli ve değerli konuklar gelecek. Onla­rın dünyada inovasyon ve tek­noloji ile ilgili anlatacakları bi­zim de gençlerimize, bu alanda çalışan özel sektör temsilcileri­ne, bilim insanlarına, akademis­yenlere rehber olacağını; akılla­rında yeni pencereler açacağını düşünüyorum” dedi.

“Öncü şehir İzmir”

Her yıl farklı bir tema etra­fında şekillenecek buluşmala­rın, sadece sektörleri değil, dü­şünce biçimlerini de dönüş­türmeyi hedeflediğini belirten İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Öz­gener, şöyle konuştu: “2025 yılı temamız ‘Teknoloji ve İnovas­yon’, İzmir’in bugünkü eğilim­lerini değil, gelecekteki yerini de tarif ediyor. Etkinliğimizde, geleceğin dünyasını bugünden şekillendiren liderler, girişim­ciler, akademisyenler ve vizyo­ner gençler bir araya gelecek. Kentimizin ekonomisi, 100’ü aşkın Ar-Ge ve tasarım merke­ziyle büyüyor. Start-up ekosis­temimiz sadece fikir değil, çö­züm üretiyor. Üniversitele­rimiz gençlerin geleceği inşa ettiği merkezler haline geliyor. Bu tablo, İzmir’in artık sadece bir katılımcı kent değil, bir öncü şehir olduğunun göstergesi. Bu yılki İzmirMeets’in ana felsefe­si, teknolojiye anlam katan in­sanları bir araya getirmek. Orga­nizasyon, gençlerimize, onların özgür düşünebilen ve hayal ku­rabilen zihinlerine yatırım ola­cak. Küresel ekonomilerin da­raldığı, dönüşümün hızlandığı bu dönemde İzmir bir kez daha yol gösteren şehir rolünü üstle­necek. İzmirMeets, bu vizyonun ilk somut adımı.”

“Katma değer üretmek için bu yola çıktık”

Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt ise “İzmirMe­ets, üç aydır üzerine çalıştığımız bir proje. Teknolojinin geldiği noktayı artık hepimiz biliyoruz. Biz de buradan hareketle şehri­mize ne kadar faydalı oluruz, ne kadar katma değer üretebiliriz, ne kadar değer katabiliriz diye yola çıktık. İzmirMeets, gele­neksel hale gelecek ve her sene farklı bir tema olacak. Böyle bir projeye ön ayak oldukları için Başkan Tugay ve Başkan Özge­ner için teşekkür ederim” dedi.

Çok Okunanlar