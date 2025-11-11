İzmir’in geleceği ‘İzmirMeets’de konuşulacak

Özlem SARSIN - İZMİR

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İz­mir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özge­ner ve Ege Ekonomiyi Geliştir­me Vakfı Yönetim Kurulu Baş­kanı Hasan Küçükkurt, 19 Ka­sım’da Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde “Teknoloji ve İnovasyon” temasıyla düzen­lenecek “İzmirMeets” etkinliği öncesi basın toplantısı düzenle­di. İzmir’i yeniliğin, üretimin ve geleceğin başkenti yapma hede­finde olduklarını belirten Baş­kan Tugay, “İzmir’in geleceği için tarihi bir buluşma olacak” dedi.

“İzmir, teknoloji ve inovasyon alanında kararlılıkla yükseliyor”

İzmirMeets’in, her yıl çağın öne çıkan bir başlığını ele ala­rak İzmir’in potansiyelini, üret­kenliğini ve yenilikçi gücünü görünür kılan bir platform ha­line geldiğini vurgulayan Baş­kan Tugay, “İzmir, bugün sadece Türkiye’nin üçüncü büyük ken­ti olmasının çok ötesinde aynı zamanda yenilikçi düşüncenin, girişimciliğin ve teknolojik geli­şimin de güçlü merkezlerinden biri haline gelmiş bir şehir. Ken­timizde 10 üniversite ve 190 bi­ni aşkın öğrencimiz var. 5’i fa­al olmak üzere 6 teknoloji geliş­tirme bölgemizde 600’den fazla firma ve 5 bini aşkın çalışan üre­tim yapıyor. 99 Ar-Ge merkezi ve 24 tasarım merkeziyle İzmir, Türkiye’deki Ar-Ge kapasitesi­nin yüzde 8’ine sahip. Son üç yıl­da kentimizden bin 350 patent başvurusu yapılmış, 400’den fazlası da tescillenmiş durum­da. İzmirli girişimcilerin aldığı yatırım miktarı, 2020’de yalnız­ca 330 bin dolarken, 2023’te 17 milyon dolara yükseldi. Bu tab­lo, İzmir’in teknoloji ve inovas­yon alanında kararlılıkla yük­seldiğini gösteriyor. Belediye olarak biz de bu yükselişi des­tekleyecek adımlar atıyoruz” di­ye konuştu.

İnovasyonun kültür olarak en zor var olacağı alanlardan biri­nin de kamu kurumları olduğu­nu, kamu kurumlarının deği­şime fazla açık olmadığını di­le getiren Başkan Tugay, “İzmir Büyükşehir Belediyesi ailesi olarak çok yoğun bir şekilde ku­rum için inovasyon kültürünü geliştirip yerleştirme çabasın­dayız. İzmirMeets bu anlamda da şehrimizde farkındalık sağla­yacak. Etkinliğimize önemli ve değerli konuklar gelecek. Onla­rın dünyada inovasyon ve tek­noloji ile ilgili anlatacakları bi­zim de gençlerimize, bu alanda çalışan özel sektör temsilcileri­ne, bilim insanlarına, akademis­yenlere rehber olacağını; akılla­rında yeni pencereler açacağını düşünüyorum” dedi.

“Öncü şehir İzmir”

Her yıl farklı bir tema etra­fında şekillenecek buluşmala­rın, sadece sektörleri değil, dü­şünce biçimlerini de dönüş­türmeyi hedeflediğini belirten İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Öz­gener, şöyle konuştu: “2025 yılı temamız ‘Teknoloji ve İnovas­yon’, İzmir’in bugünkü eğilim­lerini değil, gelecekteki yerini de tarif ediyor. Etkinliğimizde, geleceğin dünyasını bugünden şekillendiren liderler, girişim­ciler, akademisyenler ve vizyo­ner gençler bir araya gelecek. Kentimizin ekonomisi, 100’ü aşkın Ar-Ge ve tasarım merke­ziyle büyüyor. Start-up ekosis­temimiz sadece fikir değil, çö­züm üretiyor. Üniversitele­rimiz gençlerin geleceği inşa ettiği merkezler haline geliyor. Bu tablo, İzmir’in artık sadece bir katılımcı kent değil, bir öncü şehir olduğunun göstergesi. Bu yılki İzmirMeets’in ana felsefe­si, teknolojiye anlam katan in­sanları bir araya getirmek. Orga­nizasyon, gençlerimize, onların özgür düşünebilen ve hayal ku­rabilen zihinlerine yatırım ola­cak. Küresel ekonomilerin da­raldığı, dönüşümün hızlandığı bu dönemde İzmir bir kez daha yol gösteren şehir rolünü üstle­necek. İzmirMeets, bu vizyonun ilk somut adımı.”

“Katma değer üretmek için bu yola çıktık”

Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt ise “İzmirMe­ets, üç aydır üzerine çalıştığımız bir proje. Teknolojinin geldiği noktayı artık hepimiz biliyoruz. Biz de buradan hareketle şehri­mize ne kadar faydalı oluruz, ne kadar katma değer üretebiliriz, ne kadar değer katabiliriz diye yola çıktık. İzmirMeets, gele­neksel hale gelecek ve her sene farklı bir tema olacak. Böyle bir projeye ön ayak oldukları için Başkan Tugay ve Başkan Özge­ner için teşekkür ederim” dedi.