İzmir’in üreten kadınları yatırımcıyla buluştu

Madencilik sektörünün önemli aktörlerinden Tüprag tarafından İzmir Menderes’te hayata geçirilen “Üreten Kadınlar Güçlü Yarınlar” projesinin final buluşması kapsamında kamu ve özel sektör temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda sivil toplum kuruluşu Menderesli kadınlarla bir araya geldi.

Kamu, STK temsilcileri ve iş insanlarının katılımıyla yatırımcı buluşması kapsamında gerçekleşen toplantıda, proje kapsamında gerçekleşen eğitimlerin tamamlanmasının ardından girişim fikirlerini geliştiren kadınlar bu kez hayallerini nasıl iş fikrine dönüştürdüklerini ve Menderes’in dağ köylerini nasıl bir cazibe merkezi haline getirmeyi planladıklarını anlattı. Güne heyecanlı başlayan Menderes’in yetenekli kadınları, proje sunumlarının ardından proje masalarında yatırımcılarla buluştu; projeleri hakkındaki soruları yanıtladı.

Birbirine entegre planlanan özel projeler

Efemçukuru, Çatalca, Kavacık ve Çamtepe köylerinde hayata geçirilmesi planlanan 9 farklı projenin görücüye çıktığı “Üreten Kadınlar Güçlü Yarınlar - Yatırımcı Buluşmaları” etkinliğinde, katılımcıları en çok etkileyen kısım, projelerin her birinin birbirine entegre kurgulanması oldu.

Girişimci adayı kadınların proje önerileri arasında yer alan; özel seri şarap üretimi tesisi, tıbbi bitkiler bahçesi, mantar atölyesi, arı çiftliği ve üzüm çekirdeği yağı üretim tesisi gibi fikirler, katma değeri yüksek; gıda, ilaç ve kozmetik gibi çeşitli sanayiilere hammadde oluşturacak nitelikteki istihdam olanaklarına imkan veriyor.

Proje önerileri arasında yer alan “tekstil tasarım atölyesi”nin de kullanılabilir tekstil atıklarının kadınların elinden özel tasarım ürünlere dönüştürülmesi amaçlanıyor. Sosyal çıktıları da oldukça geniş tasarlanan projede kadınlar, her yıl geri kazanılan ürünlerden özel bir defileye de hazırlanmayı planlıyor.

Yörede, kadınların ürettiği el-ev yapımı kişisel bakım ürünlerin satışının gerçekleşeceği, yerli ve yabancı turistleri de bölgeye çekmeyi amaçlayan “microblading tasarım atölyesi”nin hayata geçirilmesi hedeflenmekte. Bölgede üretilen en doğal ürünlerin tüm meraklılarına, adeta konuşan ambalajlarla ulaştırılacağı çok özel bir “dijital pazar” projesi de oluşturulan iş fikirleri arasında öne çıkan bir teknoloji girişimi olarak yatırımcıların dikkatini çekmeyi başardı.

“Bugün hayallerin ötesine geçme vakti”

Açılışta konuşan Kadın Dostu Markalar Platformu kurucusu Nazlı Demirel, “Tüprag Madencilik ile birlikte Haziran ayında güzel bir yol birliği yaptık. Bu yol birlikteliği ile Efemçukuru Madeni etrafında konumlanmış Efemçukuru, Çamtepe, Kavacık ve Çatalca köyleri olmak üzere 4 köyün kadınlarını ve gençlerini, teknolojiden de güç alarak güçlendirmek, yeni iş alanları oluşturmak ve bölgedeki girişimci ekosistemini desteklemek amacıyla 3 aydır yoğun çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bugün, 8 farklı vizyon eğitimi ve sertifikalı mesleki eğitimlerin yanı sıra mentörlük desteklerini ve özel atölye çalışmalarını içinde barındıran çok kapsamlı bir proje ortaya çıktı. Proje kapsamında bölge kadınları ve gençleriyle ilk önce köylerinde buluştuk. İhtiyaçlarını tespit ettik, hayallerini sorduk; kimiyle birlikte de hayaller kurduk. Bugün o hayallerin ötesine birlikte geçiyoruz. Onların heyecanlarını, isteklerini, kendilerine olan inançlarını görmek, buna ortak olmak bizler için de çok gurur verici. Proje ile birlikte, hem birbirlerinden kilometrelerce uzak köylerin kadınları arasında bir dayanışma başladı ve beraberinde güçlü bağlar kuruldu hem de proje ekibimiz ile proje süresince bu bölgenin çok özel kadınları ve genç kardeşlerimizle tarif edilemez dostluklar kurduk.” dedi.

“Ekonomik kalkınma için kadınların öneminin farkındayız”

Tüprag Efemçukuru Altın Madeni Genel Müdürü Yaşar Dağlıoğlu da şunları kaydetti: “Tüprag olarak, bugüne kadar birçok sosyal sorumluluk projesi hayata geçirdik. Amacımız, parçası olduğumuz yörelerde sürdürülebilir kalkınmayı desteklemektir. Toplumsal gelişimin sağlanabilmesi açısından, kadınların sosyal yapı içinde söz sahibi olmalarının; kültürel ve ekonomik açıdan güçlenmelerinin önemli ve öncelikli olduğunun farkındayız. Bu gibi projelerle de işletmelerimizin bulunduğu bölgelerdeki ana paydalşarımızdan olan kadınların güçlenmesini ve girişimci ekosistemine katılımını destekleyerek çevrelerine maksimum fayda sağlamalarını amaçlıyoruz. Geçmişte olduğu gibi, bundan sonra da kadınların yanında olacağız. Bizleri heyecanlandıran; onların da bu projelere dört elle sarılması ve istekleri. Kadının toplumdaki potansiyel gücüne dair farkındalık yaratmak bu projenin en önemli amaçlarından bir tanesi. Proje kapsamında yer alan sivil toplum kuruluşlarına ve projenin kamuoyuyla paylaşılmasını sağlayan değerli basın mensuplarına da çok teşekkür ediyoruz.”

“Bizim amacımız kadını desteklemek”

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) Özel Sektör Lideri Esra Bezircioğlu ise “KAGİDER her zaman sizin yanınızda. Kadın Dostu Markalar Platformu ile birçok farkındalık projesinin içinde varız. Olmaya da devam etmek istiyoruz. Çünkü bizim amacımız kadını desteklemek. Kadın girişimciliğinin, kadın istihdamının ve kadının ekonomiye katkısının arttırılacağı bütün projelerde birçok kurumla birlikte hareket etmek.” şeklinde konuştu.

Programa katılım gösteren İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Betül Şahin de bölgenin girişimci kadınlarını İZİKAD olarak da desteklemek istediklerini ve bölgenin kalkınmasına yönelik iş birliklerine hazır olduklarını söyledi.

Programa katılan Menderes Halk Eğitim Müdürü Edip Öngen ise proje kapsamında verdikleri sertifikalı eğitimler ve atölye etkinliklerinin kadınlar için önemine değindi. Halk Eğitim kurslarına büyük oranda kadınların katıldığını aktaran Öngen, kurslarda verdikleri çok nitelikli eğitimlerle kadının güçlenmesine katkıda bulunduklarının altını çizdi.