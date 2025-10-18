İzmirli'nin bütçesi kiraya, Sinoplu'nun gıdaya gitti
Konut ve kira harcamalarına en yüksek pay ayıran bölge yüzde 27,8 ile İzmir oldu. Hanehalkı tüketim harcamaları içinde gıda ve alkolsüz içecekler harcamalarına en yüksek payı ise yüzde 33,3 ile Kastamonu, Çankırı, Sinop bölgesi ayırdı.
TÜİK, 2024 yılına ait Hanehalkı Tüketim Harcaması (Bölgesel) sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Türkiye'deki hanehalkı tüketim harcamalarının yüzde 24,9'u İstanbul bölgesinde gerçekleşti. İkinci sırada yüzde 15 ile Ege bölgesi yer aldı. Hanehalkı tüketim harcamalarından en düşük pay ise 1,5 ile Kuzeydoğu Anadolu’ya ait.
En düşük kira Kuzeydoğu’da
İstanbul bölgesi tüm harcama türlerinde en yüksek paya sahip oldu. Eğitim hizmetleri harcamalarının yüzde 37,8'i, lokantalar ve konaklama hizmetleri harcamalarının yüzde 31,5'i, konut ve kira harcamalarının yüzde 27,8'i İstanbul bölgesinde gerçekleşti. Konut ve kira harcamalarına en yüksek payı ayıran bölge yüzde 27,3 ile İstanbul iken en düşük payı ayıran bölge yüzde 20,1 ile Kuzeydoğu Anadolu oldu. Bölgelerin kendi tüketim harcamaları içerisindeki dağılımlar alt bölgeler bazında incelendiğinde konut ve kira harcamalarına en yüksek payı ayıran bölge yüzde 27,8 ile İzmir iken en düşük payı ayıran bölge yüzde 16,8 ile Van, Muş, Bitlis, Hakkari alt bölgesi oldu.
Karadenizli mobilyaya çalıştı
Ulaştırma harcamalarına en yüksek payı yüzde 24,3 ile Batı Marmara bölgesi ayırdı. Hanehalkı tüketim harcamaları içinde gıda ve alkolsüz içecekler harcamaları payının en yüksek olduğu bölge, yüzde 30,2 Ortadoğu Anadolu. Fakat alt bölgeler bazında bakıldığında hanehalkı tüketim harcamaları içinde gıda ve alkolsüz içecekler harcamaları payının en yüksek olduğu bölge yüzde 33,3 ile Kastamonu, Çankırı, Sinop oldu. Mobilya ve ev eşyalarında ise yüzde 8 ile Doğu Karadeniz öne çıktı.