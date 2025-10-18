İzmirli'nin bütçesi kiraya, Sinoplu'nun gıdaya gitti

TÜİK, 2024 yılına ait Hane­halkı Tüketim Harcama­sı (Bölgesel) sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Türkiye'de­ki hanehalkı tüketim harcamala­rının yüzde 24,9'u İstanbul böl­gesinde gerçekleşti. İkinci sırada yüzde 15 ile Ege bölgesi yer aldı. Hanehalkı tüketim harcamala­rından en düşük pay ise 1,5 ile Ku­zeydoğu Anadolu’ya ait.

En düşük kira Kuzeydoğu’da

İstanbul bölgesi tüm harcama türlerinde en yüksek paya sahip oldu. Eğitim hizmetleri harcama­larının yüzde 37,8'i, lokantalar ve konaklama hizmetleri harcama­larının yüzde 31,5'i, konut ve ki­ra harcamalarının yüzde 27,8'i İstanbul bölgesinde gerçekleş­ti. Konut ve kira harcamalarına en yüksek payı ayıran bölge yüz­de 27,3 ile İstanbul iken en düşük payı ayıran bölge yüzde 20,1 ile Kuzeydoğu Anadolu oldu. Bölge­lerin kendi tüketim harcamaları içerisindeki dağılımlar alt bölge­ler bazında incelendiğinde konut ve kira harcamalarına en yüksek payı ayıran bölge yüzde 27,8 ile İz­mir iken en düşük payı ayıran böl­ge yüzde 16,8 ile Van, Muş, Bitlis, Hakkari alt bölgesi oldu.

Karadenizli mobilyaya çalıştı

Ulaştırma harcamalarına en yüksek payı yüzde 24,3 ile Batı Marmara bölgesi ayırdı. Hanehal­kı tüketim harcamaları içinde gı­da ve alkolsüz içecekler harcama­ları payının en yüksek olduğu böl­ge, yüzde 30,2 Ortadoğu Anadolu. Fakat alt bölgeler bazında bakıl­dığında hanehalkı tüketim har­camaları içinde gıda ve alkolsüz içecekler harcamaları payının en yüksek olduğu bölge yüzde 33,3 ile Kastamonu, Çankırı, Sinop oldu. Mobilya ve ev eşyalarında ise yüz­de 8 ile Doğu Karadeniz öne çıktı.