İzmit Gaz Dağıtım’ın yatırım tavanı yükseltildi

ANKARA (DÜNYA)

EPDK’nın Resmi Gazetenin 19 Haziran günlü sayısında yayımlanan kararıyla, İzgaz’ın 2021 yılına ilişkin yatırım tavanı 72 milyon 40 bin TL’ye yükseltildi. Önceki tavan 9 milyon 119 bin TL düzeyindeydi. Tavana 62 milyon 921 bin TL eklendi.



Ayrıca EPDK'nın 20 Haziran günlü Resmi Gazetede yayımlanan 10252-1 numaralı kararıyla, 9395 numaralı karar değiştirildi. Buna göre hidrolik kaynağa dayalı üretim tesislerinin beyanlarından daha fazla üretim yapması halinde bu fazlalığının kabulü için akredite bir kuruluştan belgelenmesi zorunluluğu kaldırıldı. Ayrıca hidroelektrik dışındaki yenilenebilir enerji kaynağı üreticilerinin fazla ürettikleri elektriğin kabulü işletmede olmayanlarla sınırlı hale getirildi. EPDK’nın ayrıca aynı Resmi Gazetede yayımlanan kararıyla ön lisans başvurusunda ibraz edilecek belgeleri değiştiren kararı yayımlandı.