İzocam 7 farklı ürünü 4 tesiste üretiyor

Fahriye KUTLAY ŞENYURT

Türkiye’nin yalıtım sektörün­de faaliyet gösteren firmala­rı arasında yer alan İzocam, 1965 yılında Gebze’de ilk camyünü tesisi ile başlayan yolculuğuna, bu­gün 4 farklı tesiste gerçekleştirdiği üretim faaliyetleriyle devam edi­yor. Bu yıl itibariyle Türki Cumhu­riyetler, Afrika, Balkanlar ve As­ya ülkelerine ihracat faaliyetlerini aralıksız devam ettiren firma, pa­zar arayışlarını aralıksız sürdüre­rek cirosunu artırmayı hedefliyor.

7 farklı ürün tek çatı altında

İzocam Genel Direktörü Mu­rat Savcı, 131 bin metrekarelik alanda bulunan Tarsus tesisin­de yıllık 55 bin ton kapasite ile yüksek ısı ve ses yalıtımı ile yan­gın güvenliği sağlayan camyünü imal ettiklerini söyledi.

Türkiye ve dünyada yalıtım sektöründe 7 farklı ürünü aynı çatı altında üre­tebilen tek şirket konumunda yer aldıklarını, geniş ürün yelpazesi­ne sahip ve her ihtiyaca uygun ya­lıtım çözümleri sunan bir firma olduklarını belirten Savcı, “Ze­minden, cephe ve çatıya, duvar ve döşemeden tesisata kadar her uygulama alanına uygun nitelikli yalıtım malzemeleri üretmekte­yiz.

Bunların yanı sıra; vagonlar­dan evlerimizde kullanılan fırın­lara, yangın kapılarından güneş kolektörlerine kadar geniş bir alanda ısı ve ses yalıtımını, yan­gın güvenliğini sağlayan ürünle­rimiz ile diğer üreticilere de mal­zeme temin etmekteyiz. İzocam olarak sektördeki liderliğimizi korumak için farklı çalışmala­rı bir arada yürütmekteyiz. Hem yapacağımız yatırımlarla hem de sektörü yalıtım ve enerji tasarru­fu konusunda bilinçlendirmeye devam ederek satış hacmimizi ve aynı zamanda kârlılığımızı artır­mayı hedeflemekteyiz” dedi.

Gerek finansal araçlar gerekse kaliteli mal ve hizmeti ile tüm ba­yi, müşteri ve tedarikçilerini des­teklemeyi ilke edinmiş bir şirket olarak çalışmalarını sürdürecek­lerini belirten Murat Savcı, 2024 yılı için hedeflerini 2023 yılının üzerinde sonuçlar elde etmek üzere kurguladıklarını kaydet­ti.

Savcı, “2023 yılında 67 ülkeye yaklaşık 50 bayi ve müşterimiz ile binalarda, sanayide ve tesisatlar­da kullanılan 600 bin metreküp yalıtım malzemesi ihraç ettik. 2024 yıl sonunda üründen ürü­ne değişmekle birlikte toplam pa­zarın büyümeyeceğini hatta cüzi oranda küçüleceğini tahmin edi­yoruz. Hacimsel olarak yüzde 4 büyüme hedefledik.

2024 yılı iti­barıyla da Türki Cumhuriyetler, Afrika, Balkanlar ve Asya ülkele­rine ihracat faaliyetlerimizi ara­lıksız devam ettiren firmamız, İhracatın ciromuz içindeki ora­nını artırma hedefi ile yeni pazar arayışlarımız da aralıksız olarak sürmektedir. İhracatımızın tüm satışlar içindeki payını yüzde 25- 30 seviyelerine yükseltmek, ino­vasyon katsayımızı ise yüzde 25’e ulaştırmak yol haritamızı şekil­lendiren ana hedeflerimizi oluş­turmaktadır” ifadesini kullandı.

İnovasyon katsayısını artırmayı hedefliyor

Firmanın, Ar-Ge ile ilgili he­deflerine ulaşırken sadece mev­cut ürün gamını kullanarak değil, yeni teknolojilerden de faydala­narak katma değeri yüksek ürün ve çözümlerle yol kat etiğine de­ğinen Murat Savcı, 2020 yılında yüzde 20,5 olan inovasyon katsa­yısının 2023 yılında yüzde 21,6 olarak gerçekleştiğini, hedefleri­nin ise bu rakamı yüzde 25 sevi­yelerine çıkarmak olduğunu söy­ledi.

Değişen piyasa koşullarında doğru ihtiyaca doğru çözüm ge­liştirme hedefi ile Ar-Ge çalışma­ları sayesinde daha ekonomik ve yüksek ısıl konfor sunan ürün­leri piyasaya sunduklarını belir­ten Savcı, “Yanmayan, yüksek ısı yalıtımına ek olarak ses ve titre­şim yalıtımına da katkı sağlayan akustik konfor sunan yeni ürün­leri sektöre kazandıracağız.

Ayrı­ca sanayi ve endüstriyel yapılar­da yeni yalıtım çözümlerine odak­lanacağız. Sandviç panel sektörü için geliştirmeyi planladığımız ürünlerde ısı ve ses yalıtımının yanında yangın güvenliğine odak­lanacağız. Aynı zamanda sanayi, ticari ve konut inşaat sektörün­de yenilenebilir enerji sistemleri­ne uygun olarak ürünler üretmeye ve yeni ürünler geliştirmeyi sür­dürerek, Sürdürülebilir Sanayi ve Sürdürülebilir Yaşam Alanları konusunda öncü olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

‘Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi’ ile faaliyet gösteriyor

2050 yılına kadar karbon nötr olma hedefi doğrultusunda sürdürülebilirliğe katkı sağlayan uzun vadeli hedefleri hayata geçirebilmek için aksiyonların devam ettiğini söyleyen Savcı, “Çıktığımız bu yolda, kaynakların verimli kullanılması, iklim değişikliği, sürdürülebilir yapıların inşası, enerji tasarrufu, çevreyi koruma ve yaşam kalitesini iyileştirme motivasyonu ile çalışan bir şirket olma özelliğimizi halen korumaktayız” dedi.

Bu konuda toplumu bilinçlendirmek amacıyla çalışmalar yürütmekte ve çevre dostu ürünler geliştirerek, tesislerinde enerji yönetim sistemlerini uygulayarak ve çevresel ürün beyanlarıyla hem topluma hem de sektöre karşı üzerlerine düşen görevi yerine getirdiklerine dikkat çeken Savcı, “Atık yönetimindeki tutumumuzu tesislerimize de yansıtmaktayız. Tüm tesislerimiz ‘Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi’ ile faaliyet göstermektedir. İlk olarak 2021’in Temmuz ayında İzocam Tarsus Tesisimizin aldığı bu belgeyi, 2022 yılı itibariyle tüm tesislerimiz almaya hak kazanmıştır” diye konuştu.