İzocam 7 farklı ürünü 4 tesiste üretiyor
Yalıtım sektörünün öncü firmalarından İzocam, toplamda 4 tesiste 7 farklı ürünü tek çatı altında üretiyor. 2024 yılında ihracatta pazar arayışlarını sürdüren şirket, ihracatın tüm satışlar içindeki payını yüzde 25-30 seviyelerine yükseltmeyi hedefliyor.
Fahriye KUTLAY ŞENYURT
Türkiye’nin yalıtım sektöründe faaliyet gösteren firmaları arasında yer alan İzocam, 1965 yılında Gebze’de ilk camyünü tesisi ile başlayan yolculuğuna, bugün 4 farklı tesiste gerçekleştirdiği üretim faaliyetleriyle devam ediyor. Bu yıl itibariyle Türki Cumhuriyetler, Afrika, Balkanlar ve Asya ülkelerine ihracat faaliyetlerini aralıksız devam ettiren firma, pazar arayışlarını aralıksız sürdürerek cirosunu artırmayı hedefliyor.
7 farklı ürün tek çatı altında
İzocam Genel Direktörü Murat Savcı, 131 bin metrekarelik alanda bulunan Tarsus tesisinde yıllık 55 bin ton kapasite ile yüksek ısı ve ses yalıtımı ile yangın güvenliği sağlayan camyünü imal ettiklerini söyledi.
Türkiye ve dünyada yalıtım sektöründe 7 farklı ürünü aynı çatı altında üretebilen tek şirket konumunda yer aldıklarını, geniş ürün yelpazesine sahip ve her ihtiyaca uygun yalıtım çözümleri sunan bir firma olduklarını belirten Savcı, “Zeminden, cephe ve çatıya, duvar ve döşemeden tesisata kadar her uygulama alanına uygun nitelikli yalıtım malzemeleri üretmekteyiz.
Bunların yanı sıra; vagonlardan evlerimizde kullanılan fırınlara, yangın kapılarından güneş kolektörlerine kadar geniş bir alanda ısı ve ses yalıtımını, yangın güvenliğini sağlayan ürünlerimiz ile diğer üreticilere de malzeme temin etmekteyiz. İzocam olarak sektördeki liderliğimizi korumak için farklı çalışmaları bir arada yürütmekteyiz. Hem yapacağımız yatırımlarla hem de sektörü yalıtım ve enerji tasarrufu konusunda bilinçlendirmeye devam ederek satış hacmimizi ve aynı zamanda kârlılığımızı artırmayı hedeflemekteyiz” dedi.
Gerek finansal araçlar gerekse kaliteli mal ve hizmeti ile tüm bayi, müşteri ve tedarikçilerini desteklemeyi ilke edinmiş bir şirket olarak çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Murat Savcı, 2024 yılı için hedeflerini 2023 yılının üzerinde sonuçlar elde etmek üzere kurguladıklarını kaydetti.
Savcı, “2023 yılında 67 ülkeye yaklaşık 50 bayi ve müşterimiz ile binalarda, sanayide ve tesisatlarda kullanılan 600 bin metreküp yalıtım malzemesi ihraç ettik. 2024 yıl sonunda üründen ürüne değişmekle birlikte toplam pazarın büyümeyeceğini hatta cüzi oranda küçüleceğini tahmin ediyoruz. Hacimsel olarak yüzde 4 büyüme hedefledik.
2024 yılı itibarıyla da Türki Cumhuriyetler, Afrika, Balkanlar ve Asya ülkelerine ihracat faaliyetlerimizi aralıksız devam ettiren firmamız, İhracatın ciromuz içindeki oranını artırma hedefi ile yeni pazar arayışlarımız da aralıksız olarak sürmektedir. İhracatımızın tüm satışlar içindeki payını yüzde 25- 30 seviyelerine yükseltmek, inovasyon katsayımızı ise yüzde 25’e ulaştırmak yol haritamızı şekillendiren ana hedeflerimizi oluşturmaktadır” ifadesini kullandı.
İnovasyon katsayısını artırmayı hedefliyor
Firmanın, Ar-Ge ile ilgili hedeflerine ulaşırken sadece mevcut ürün gamını kullanarak değil, yeni teknolojilerden de faydalanarak katma değeri yüksek ürün ve çözümlerle yol kat etiğine değinen Murat Savcı, 2020 yılında yüzde 20,5 olan inovasyon katsayısının 2023 yılında yüzde 21,6 olarak gerçekleştiğini, hedeflerinin ise bu rakamı yüzde 25 seviyelerine çıkarmak olduğunu söyledi.
Değişen piyasa koşullarında doğru ihtiyaca doğru çözüm geliştirme hedefi ile Ar-Ge çalışmaları sayesinde daha ekonomik ve yüksek ısıl konfor sunan ürünleri piyasaya sunduklarını belirten Savcı, “Yanmayan, yüksek ısı yalıtımına ek olarak ses ve titreşim yalıtımına da katkı sağlayan akustik konfor sunan yeni ürünleri sektöre kazandıracağız.
Ayrıca sanayi ve endüstriyel yapılarda yeni yalıtım çözümlerine odaklanacağız. Sandviç panel sektörü için geliştirmeyi planladığımız ürünlerde ısı ve ses yalıtımının yanında yangın güvenliğine odaklanacağız. Aynı zamanda sanayi, ticari ve konut inşaat sektöründe yenilenebilir enerji sistemlerine uygun olarak ürünler üretmeye ve yeni ürünler geliştirmeyi sürdürerek, Sürdürülebilir Sanayi ve Sürdürülebilir Yaşam Alanları konusunda öncü olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.
‘Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi’ ile faaliyet gösteriyor
2050 yılına kadar karbon nötr olma hedefi doğrultusunda sürdürülebilirliğe katkı sağlayan uzun vadeli hedefleri hayata geçirebilmek için aksiyonların devam ettiğini söyleyen Savcı, “Çıktığımız bu yolda, kaynakların verimli kullanılması, iklim değişikliği, sürdürülebilir yapıların inşası, enerji tasarrufu, çevreyi koruma ve yaşam kalitesini iyileştirme motivasyonu ile çalışan bir şirket olma özelliğimizi halen korumaktayız” dedi.
Bu konuda toplumu bilinçlendirmek amacıyla çalışmalar yürütmekte ve çevre dostu ürünler geliştirerek, tesislerinde enerji yönetim sistemlerini uygulayarak ve çevresel ürün beyanlarıyla hem topluma hem de sektöre karşı üzerlerine düşen görevi yerine getirdiklerine dikkat çeken Savcı, “Atık yönetimindeki tutumumuzu tesislerimize de yansıtmaktayız. Tüm tesislerimiz ‘Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi’ ile faaliyet göstermektedir. İlk olarak 2021’in Temmuz ayında İzocam Tarsus Tesisimizin aldığı bu belgeyi, 2022 yılı itibariyle tüm tesislerimiz almaya hak kazanmıştır” diye konuştu.