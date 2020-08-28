İzQ Girişimcilik Merkezi Projesi destek sözleşmesi imzalandı

28 Ağustos 2020

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanan 'İzQ Girişimcilik Merkezi Projesi' destek sözleşmesi İzmir Valisi ve İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Selim Köşger ile İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener'in katılımıyla düzenlenen törende imzalandı.

İzmir Kalkınma Ajansı’nın güdümlü proje desteği kapsamında 5 milyon TL destek almaya hak kazanan ve toplam bütçesi 16 milyon TL olan proje ile İzmir'in yenilik ve girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesi hedefleniyor. Bu yıl içinde inşaatına başlanması öngörülen merkezin, 2021 yılı içinde hizmete alınması öngörülüyor.

Bünyesinde girişimcilere yönelik paylaşımlı ofis ve ortak kullanım alanlarının da yer alacağı merkez, girişimcilerin desteklenmesine yönelik yürüteceği faaliyetler ile İzmir ekonomisinin rekabet gücüne olumlu yönde katkı sağlayacak.

İmza töreninde konuşan İzmir Valisi ve İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Selim Köşger, girişimcilerin iş fikirlerinin ürüne dönüştürülmesi ve ticarileştirilmesi sürecinde bu oluşumların çok önemli olduğuna dikkat çekti. Köşger, projede İzmir Ticaret Odası’nın yanı sıra İzmir’in önde gelen resmi kurum ve sivil toplum kuruluşlarının da ortak olarak yer almasının, İzmir iş dünyasının projeye verdiği önemi gösterdiğini ve bunun da İzmir adına sevindirici olduğunu ifade etti.

"İZTO’nun katkısıyla yaratıcı fikirler ticari ürüne dönüşecek"

Projenin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı desteğiyle İzmir Ticaret Odası tarafından yürütülmekte olan “İnovasyon Merkezi” projesi ile birbirini tamamlayıcı nitelikte olduğunu belirten İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ise, İzmir’i “Girişimciliğin ve İnovasyonun Başkenti” olarak konumlandırdıklarını ve faaliyetlerini bu hedef doğrultusunda hayata geçirdiklerini vurguladı. İzQ Girişimcilik Merkezi ile İzmir’i dünyanın her bölgesinden girişimciler için çekim merkezi haline getirmek için çalışacaklarını söyleyen Özgener, projeyi pek çok açıdan önemsediklerini, aynı zamanda İzmir’deki tüm kurumların paydaş olmasının da kent açısından çok önemli olduğunu aktardı.